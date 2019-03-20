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兒科醫看診性侵31名幼童　判刑至少79年「確定關到死」

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▲▼美國賓州71歲小兒科醫生巴透(Johnnie Barto)，被控性侵31名兒童。（圖／達志影像／美聯社）

▲71歲小兒科醫生巴透(Johnnie Barto)，被控性侵31名兒童。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國賓州71歲資深小兒科醫生巴透(Johnnie Barto)被控長達10幾年的時間，利用看診時間性侵害至少31名未成年兒童，受害者年齡大多在8至12歲之間，其中一名受害人甚至是嬰兒，被控數10項罪名的他，18日被判處至少79年徒刑。

在賓州約翰斯敦市(Johnstown)執業多年的巴透，2018年1月因遭到10幾名年輕患者指控，時常在自家診所為兒童身體檢查時進行性侵犯，受害人數多達31人，其中19人透過檢察官在法庭上發表了沉痛的控訴，描述他們的生活是如何因為巴透的惡行而變得痛苦絕望，就連巴透的妻子也痛斥，沒想到認識長達52年的丈夫，竟然一直在撒謊。

巴透被捕後已在去年12月對部分指控認罪，他透過律師表示，希望藉由自己的認罪，能讓他的家人、受害人、以及他自己，能夠盡早開始療傷。」總檢察官原本要求監禁巴透至少31年至62年，然而18日所判決出爐，司法部長夏皮羅(Josh Shapiro)表示，巴透哄騙孩童以滿足自己私慾罪行重大，最後判處他79年至158年的監禁，「幾乎可以保證他會死於監禁。」

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關鍵字：小兒科,醫生,性侵,Johnnie Barto,賓州,北美要聞

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