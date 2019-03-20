　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

摩鐵影片曝！張書維、女記者電梯面對面站　「關鍵1小時」各說各話

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／台北報導

親民黨立委李鴻鈞前服務處主任張書維遭爆對女記者伸出狼爪，2名女記者遭襲胸及強脫衣褲意圖性侵憤而報警，張書維20日出面喊冤，並提出摩鐵監視錄影器畫面欲證明自己清白，他表示當時他在車外等對方下車，而搭乘電梯時2人還面對面有說有笑，直到1小時後女記者獨自離開，而這中間消失的1個小時發生何事，旁人不得而知，目前雙方也各說各話，只能靜待法院調查釐清。

▲張書維涉嫌性侵。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲2人到摩鐵後張書維先下車等對方。（圖／記者陳以昇翻攝）

張書維20日出面喊冤，稱他2月22日參加春酒聚會，並透過里長介紹與2名記者飲酒。期間該2名記者不斷與他敬酒，雙方相談甚歡，結束後他便邀約對方到KTV續攤，而在KTV時有其他朋友找來傳播妹陪酒，A女記者見狀還抱怨「為何要找妹來，我們不夠嗎」，甚至直喊「酒不夠喝」，一直要張書維多叫酒，但事後卻提告，讓他大感不解。

此外，張書維因不堪酒力醉倒在KTV沙發，但女記者仍不斷與他有肢體接觸，最後A女先行離開，留下B女記者在包廂內。張書維清醒後，B女見狀主動表示已叫好計程車要載他到摩鐵休息，2人進到房內後，B女還主動開口對張書維說「X我」，但最後因他酒醉，2人僅在房內聊天並無發生關係。

▲張書維涉嫌性侵。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張書維與女記者在電梯內面對面有說有笑。（圖／記者陳以昇翻攝）

B女事後卻指控遭到張書維強拉下車，還硬扯衣服要性侵他，對此，張書維出示監視器畫面證明清白。畫面中可以看到，2人搭乘計程車抵達摩鐵，而張書維先行下車，但B女卻一直坐在車內，當時張還探頭觀望了一下，B女才慢慢下車。2人到了電梯內後，還面對面有說有笑的聊天，直到1小時後B女獨自離開摩鐵。

▲張書維涉嫌性侵。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲1小時候女記者獨自離開摩鐵。（圖／記者陳以昇翻攝）

張書維事後坦承有與對方摟抱，但絕無性侵對方，他也無奈表示，唯一做錯的事就是有家庭，但卻沒有克制酒量並謹守分寸，就跟女記者有多餘接觸，讓對方有機會陷害，而他事後也遭到李鴻鈞辭退。目前他已對該2名女記者提告誹謗、誣告，期盼司法能還他一個公道。

【更多新聞】

「女記者摩鐵喊『x我』」 張書維淚喊冤「被陷害」反控毀謗、誣告

國會惡狼硬上2女記者！KTV猛抓正妹豪乳　摩鐵性侵「不舉」未得逞

ET快訊
摩鐵影片曝光！女記者、張書維親暱並肩　消失一小時成關鍵
顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！他笑曝「把妹2關鍵」
林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影

關鍵字：張書維,女記者,摩鐵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／警政署發高階警官人令　刑事局代局長黃明昭真除！

警專生測3千成植物人「只1教官被訴」　家屬嘆：怎麼會這樣？

絕對服從！超正鐘點情人伴遊一日4萬8！任你玩弄還帶毒品餵你吃

陌生嬤伸手亂摸女兒臉　霸氣媽「啪」一掌拍開：摸Ｘ小！...全場靜默

西部空污嚴重　盧秀燕再向中央喊話：非核家園不能被空污家園代替

摩鐵影片曝！張書維、女記者電梯面對面站　「關鍵1小時」各說各話

舞蹈比賽怕輸！　2國小教師偽造學籍找槍手被抓包　

「越南女人就愛騙台灣男人錢啦」　彰化女檢還有驚人之語

《門徒》台灣版！金三角毒梟來台操盤　查獲76塊海洛因

不顧警察一旁路檢　失意男大街開2槍嗆警：「炒汁擺」

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

快訊／警政署發高階警官人令　刑事局代局長黃明昭真除！

警專生測3千成植物人「只1教官被訴」　家屬嘆：怎麼會這樣？

絕對服從！超正鐘點情人伴遊一日4萬8！任你玩弄還帶毒品餵你吃

陌生嬤伸手亂摸女兒臉　霸氣媽「啪」一掌拍開：摸Ｘ小！...全場靜默

西部空污嚴重　盧秀燕再向中央喊話：非核家園不能被空污家園代替

摩鐵影片曝！張書維、女記者電梯面對面站　「關鍵1小時」各說各話

舞蹈比賽怕輸！　2國小教師偽造學籍找槍手被抓包　

「越南女人就愛騙台灣男人錢啦」　彰化女檢還有驚人之語

《門徒》台灣版！金三角毒梟來台操盤　查獲76塊海洛因

不顧警察一旁路檢　失意男大街開2槍嗆警：「炒汁擺」

神人用「香蕉皮」做出巴黎世家老爹鞋　穿了會跌倒嗎？

快訊／警政署發高階警官人令　刑事局代局長黃明昭真除！

NSO攜手慕尼黑法國號神人 穿梭魔幻與寫實

蘇揆核定！台菸酒董事、圓山飯店董座、台水董座出爐

航空業擬設罷工預告期立委數度逼問立場　勞長才表態「反對」

彰銀案卡13年　黃達業：嚴重傷害政府威信

政論節目稱與韓國瑜合作是受指派　郭董發聲明要求道歉

高中男師誘拐20女學生回家嘿咻　還拍影片和同事分享

林俊傑0距離互動400粉絲！　硬撐頭暈給福利：比演唱會珍貴

蘇位榮／等600天才分案　最高法院的天長地久

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父秒看暈 網放大一看笑噴：所謂六根清淨...

社會熱門新聞

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」..

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到..

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭..

快訊／三重深夜傳槍響！惡煞談判..

目睹女友戰舊愛！他抽菸後捅死小..

「女記者喊『x我』」　 張書維..

豪乳記者控國會惡狼　撩裙抓胸摸..

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根..

假貴婦殺夫女詐保　冷看老公自砍

台北女大生離奇身亡　陳屍光華商..

機場遭爆打出血！　旅行社只給一..

沒錢多買機票！男阻妻同赴美　抓..

火爆女檢揉乳被告　辦案一句話又..

酒店妹陪談判！遭賓士男「酒杯爆..

更多熱門

相關新聞

「女記者喊『x我』」　 張書維「被陷害」控毀謗、誣告

張書維遭爆對女記者伸出狼爪，2名女記者遭襲胸及強脫衣褲意圖性侵憤而報警。對此，張書維出面喊冤，表示當天去參加聚會，該2名女記者不斷向他敬酒，才因此邀約她們到KTV續攤，而當時有朋友找來傳播妹同歡，其中的A女記者還抱怨「為何要找妹來，我們不夠嗎」等語。張書維憤怒的說，若真有性騷擾一事，怎麼可能還會與他有說有笑；而另名B女記者歡唱後還主動叫車載他到摩鐵，讓他懷疑是遭人設局。

醉女投宿摩鐵沒關門　陌生男闖入指侵

練酒量變上床　酒店小姐控經紀人性侵

妻偷吃「街坊都知」　老公收傳票才知

他亮槍耍狠誤擊自己左大腿　被抓糗抱頭趴地

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

吳亞馨飯店掉半球…鏡面反射「半裸男」！

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

小五生數學85分倒數第二！母：不喜歡兔兔章

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

女人才懂！月經沒來摸妹屁股秒噴血

冷戰功力最強的星座Top 5 ！

林依晨辣曬「比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面