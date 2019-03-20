摩鐵影片曝！張書維、女記者電梯面對面站　「關鍵1小時」各說各話

突發中心／台北報導

親民黨立委李鴻鈞前服務處主任張書維遭爆對女記者伸出狼爪，2名女記者遭襲胸及強脫衣褲意圖性侵憤而報警，張書維20日出面喊冤，並提出摩鐵監視錄影器畫面欲證明自己清白，他表示當時他在車外等對方下車，而搭乘電梯時2人還面對面有說有笑，直到1小時後女記者獨自離開，而這中間消失的1個小時發生何事，旁人不得而知，目前雙方也各說各話，只能靜待法院調查釐清。

▲2人到摩鐵後張書維先下車等對方。（圖／記者陳以昇翻攝）

張書維20日出面喊冤，稱他2月22日參加春酒聚會，並透過里長介紹與2名記者飲酒。期間該2名記者不斷與他敬酒，雙方相談甚歡，結束後他便邀約對方到KTV續攤，而在KTV時有其他朋友找來傳播妹陪酒，A女記者見狀還抱怨「為何要找妹來，我們不夠嗎」，甚至直喊「酒不夠喝」，一直要張書維多叫酒，但事後卻提告，讓他大感不解。

此外，張書維因不堪酒力醉倒在KTV沙發，但女記者仍不斷與他有肢體接觸，最後A女先行離開，留下B女記者在包廂內。張書維清醒後，B女見狀主動表示已叫好計程車要載他到摩鐵休息，2人進到房內後，B女還主動開口對張書維說「X我」，但最後因他酒醉，2人僅在房內聊天並無發生關係。

▲張書維與女記者在電梯內面對面有說有笑。（圖／記者陳以昇翻攝）

B女事後卻指控遭到張書維強拉下車，還硬扯衣服要性侵他，對此，張書維出示監視器畫面證明清白。畫面中可以看到，2人搭乘計程車抵達摩鐵，而張書維先行下車，但B女卻一直坐在車內，當時張還探頭觀望了一下，B女才慢慢下車。2人到了電梯內後，還面對面有說有笑的聊天，直到1小時後B女獨自離開摩鐵。

▲1小時候女記者獨自離開摩鐵。（圖／記者陳以昇翻攝）

張書維事後坦承有與對方摟抱，但絕無性侵對方，他也無奈表示，唯一做錯的事就是有家庭，但卻沒有克制酒量並謹守分寸，就跟女記者有多餘接觸，讓對方有機會陷害，而他事後也遭到李鴻鈞辭退。目前他已對該2名女記者提告誹謗、誣告，期盼司法能還他一個公道。

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