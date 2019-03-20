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「女記者摩鐵喊『x我』」 張書維淚喊冤「被陷害」反控毀謗、誣告

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突發中心／台北報導

親民黨立委李鴻鈞前服務處主任張書維遭爆對女記者伸出狼爪，2名女記者遭襲胸及強脫衣褲意圖性侵憤而報警。對此，張書維出面喊冤，表示當天去參加聚會，該2名女記者不斷向他敬酒，才因此邀約她們到KTV續攤，而當時有朋友找來傳播妹同歡，其中的L姓女記者還抱怨「為何要找妹來，我們不夠嗎」等語。張書維憤怒的說，若真有性騷擾一事，怎麼可能還會與他有說有笑；而另名C姓女記者歡唱後還主動叫車載他到摩鐵，甚至開口說「X我」，讓他懷疑是遭人設局，說到激動處還哽咽流涙。

▲張書維。（圖／記者陳以昇攝）

▲張書維遭控性侵出面喊冤，並反控誹謗、誣告。（圖／記者陳以昇攝）

張書維表示，他2月22日參加春酒聚會，而里長便介紹該2名女記者與他認識。聚餐期間，該2名女記者不斷與他敬酒，看起來相當開心，他也因此邀約對方到KTV歡唱。

然而，在KTV時有其他朋友找來傳播妹陪酒，L女見狀還抱怨「「為何要找妹來，我們不夠嗎」，甚至直喊「酒不夠喝」，一直要張書維多叫酒，但事後卻提告，讓張書維大感不解。

張書維20日出面喊冤，稱在KTV時他已醉倒在沙發上，但女記者不斷與他有肢體接觸，最後L女先行離開。他清醒後看到C女孩留在包廂，對方還跟他說已叫好計程車，要載他到摩鐵休息。2人進到房內後，C女甚至開口對張書維說「X我」，但最後因他酒醉，2人僅在房內聊天後就離開。C女事後卻指控張書維強扯衣服要性侵她，但透過監視器畫面顯示，張書維是遭到C女強拉下車，而他也承認有與對方摟抱，但對方步出摩鐵時衣服完整無缺，若他真的試圖性侵，對方衣服怎會是好的？

張書維無奈表示，他唯一做錯的事就是有家庭，但卻沒有克制酒量也沒有注意分寸，就跟女記者有多餘接觸，讓對方有機會陷害，而他事後也遭到李鴻鈞辭退。目前他已對該2名女記者提告誹謗、誣告，期盼司法能還他一個公道。

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ET快訊
「女記者摩鐵喊『x我』」 　張書維淚喊冤反控毀謗、誣告
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關鍵字：性侵,張書維,親民黨

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