緬甸華僑不滿防疫檢查　竟用行李推車衝撞檢疫犬、毆打領犬員

▲一名緬甸籍華僑入境旅客昨晚入境桃園國際機場，因不滿檢疫犬嗅聞行李，失控以推車攻擊檢疫犬，連領犬員也遭波及，航警局將華僑函送桃檢偵辦。 （圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者沈繼昌／桃園報導

一名61歲緬甸籍華僑19日入境桃園國際機場，提領行李時遭檢疫犬嗅聞行李，忽然以行李推車衝撞檢疫犬，領犬員趕緊蹲下保護檢疫犬，結果也遭他攻擊頭部，防檢局人員立即通報航警局處理，航警局人員依妨礙公務罪嫌將緬甸籍華僑函送桃園地檢署偵辦。

防檢局指出，19日下午5時許，61歲緬甸華僑搭乘華航班機自緬甸仰光飛至桃園國際機場，行李經過海關檢查後，因X光檢查出疑似攜帶裝過食物塑膠袋，老翁領取行李時有檢疫犬嗅聞，經領犬員檢查後未發現不可攜帶入境物品，但此時老翁卻情緒失控、以行李推車衝撞檢疫犬，領犬員護狗心切也遭攻擊頭部等處。

航警局人員見狀立即趨前處理，老翁偵訊時辯稱，下機後已經過移民署證照查驗，行李已被X光機儀檢過一次，為何到行李轉盤後還要再被檢查？一氣之下才會情緒失控用推車撞擊檢疫犬，因為領犬員護狗讓他手部扭傷，所以連帶重拳攻擊領犬員後腦。



緬甸華僑訊後於今天上午被依防礙公務罪嫌移送桃園地檢署法辦，領犬員已驗傷完畢，不排除對緬甸籍老翁提傷害告訴。

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