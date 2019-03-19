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攜百發子彈桃機闖關被攔　檢不起訴：運動打靶用

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▲去年11月美籍華裔男子欲出境被航警局查出手提行李夾藏100發來福槍子彈，案經檢警調查後，桃檢以不起訴處分偵結。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲去年11月美籍華裔男子欲出境被航警局查出手提行李夾藏100發來福槍子彈，案經檢警調查後，桃檢以不起訴處分偵結。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

去年11月間一名美籍華裔男子從桃園國際機場搭機欲前往加拿大，通關時被航警發現隨身手提行李中放置多達100發點22口徑來福槍子彈，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送桃檢偵辦；男子喊冤辯稱子彈是合法在美國運動用品店購買作為打靶用，他來台前遺漏這批子彈在行李內，檢方以其辯詞有依據，認定主觀無運輸子彈犯意，偵查終結不起訴。

29歲的美籍華裔男子去年11月14日晚間8時左右，欲搭乘長榮航空前往加拿帶溫哥華班機，離境時出關隨時行李被X光驗出有夾帶大批子彈，航警人員檢查時查出男子隨神手提行李中有點22口徑子彈100發，數量之多也讓航警人員嚇一跳。

▲去年11月美籍華裔男子欲出境被航警局查出手提行李夾藏100發來福槍子彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲去年11月美籍華裔男子欲出境被航警局查出手提行李夾藏100發來福槍子彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

男子辯稱，子彈是在美國西雅圖運動用品店內購買，用來打靶練習使用，來台前已把子彈都取出，沒想到還有一批子彈放在手提行李內，他住在美國華盛頓州，該州人民可依法人民得合法持有子彈、槍枝，以維護自身權利不受侵害，他不清楚台灣法令，不知道自己已觸法，絕非刻意攜帶子彈進出台灣。

檢警勘驗男子隨身手提行李，發現外型狹長、內部無分層收納設計，其容量非小，對比扣案子彈之外盒僅為7乘4公分、7乘4.5公分，依情一般人整理物品時，因疏忽或倉促可能有遺漏之可能，認定2盒子彈體積非巨大，可能整理背包時未察覺，檢方以男子辯詞有依據，認定主觀上無運輸子彈犯意，偵結不起訴。

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關鍵字：美籍華裔,子彈,桃機

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