舞蹈比賽怕輸！　2國小教師偽造學籍找槍手被抓包　

▲桃園市某國小李姓、羅姓教師於105年帶隊參加全國學生舞蹈比賽，因怕小選手輸掉比賽，臨時找槍手偽造學籍上陣結果被抓包告發。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國小李姓與羅姓教師於105學年度帶隊參加全國學生舞蹈比賽，但2人憂心某參賽學生無法贏得比賽，臨陣前找另1位學生當槍手代打，還幫忙竄改槍手在學證明，但最後卻遭主辦單位查獲告發；桃檢考量，李、羅2人並無前科，也坦承作假予以緩起訴處分，但各得向公庫支付8萬元與10萬元。

檢警指出，在桃園市某國小擔任組長職務的55歲的李姓教師與45歲的羅姓教師帶學生報名105年學年度全國學生舞蹈比賽，賽前認定出賽學生表現未如預期，擔心會影響學校整體表現，羅則提議由另一名未報名但表現較好的學生當槍手上場。

2人考慮主辦單位賽前會抽驗參賽學生在學證明，李姓教師取得2017年3月間代打學生照片，製作不實在學證明，交給學生帶在身上以便賽前備查，未料，經主辦單位賽前抽驗就發現代打學生學籍有問題，查出是李、羅2人暗中作假，主辦單位依偽造文書罪嫌告發2位老師。

桃園地檢署傳喚李、羅2位老師偵訊，檢方考量，2名教師無不良前科，犯後坦承、態度良好並深表悔悟，相信經過這次教訓能知所警惕，偵查終結予以緩起訴處分，各得向公庫支付8萬元、10萬元。

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