桃機慘遭惡夫公主抱拋墜樓　妻重傷意識不清但生命跡象穩定

▲桃園國際機場張姓婦人18日凌晨遭萬姓丈夫以公主抱從4樓拋至2樓，重傷的張姓婦人轉送林口長庚醫院加護病房急救，今天意識仍不清楚，但生命跡象穩定。（圖／翻攝自爆料公社）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場18日凌晨發生夫妻吵架，張姓妻子遭萬姓丈夫以公主抱從航廈4樓拋至2樓，造成2人都受重傷駭人聽聞事件，具有美國籍的萬姓男子當晚被桃園地院裁定羈押禁見；重傷的張女則轉送林口長庚醫院急救，警方指出，張女雙眼已睜開，意識仍不清楚，但生命跡象穩定，將待清醒有意識時再製作筆錄。

33歲的張女18日凌晨送往桃園敏盛醫院醫急救時，昏迷指數僅有3，對外界刺激幾乎無反應，經院方急救昏迷指數已升至6，後來轉送至林口長庚醫院加護病房急救，狀況持續好轉，張女母親對外說「女兒狀況穩定、活動力很強，表示她沒事，女兒本來就意識清醒」，張女父親則揚言對女婿萬姓男子如此莽撞行為提告。

警方指出，19日張女狀況逐漸穩定，但因頭部、身體多處有骨折，傷勢仍持續治療，對醫護人員說話已有初步反應，雙眼也能睜開、手腳能稍微抖動，但意識仍不清楚更無法說話，不過張女生命跡象很穩定，時而張眼、時而昏睡，目前持續觀察中，等張女清醒有意識再視狀況製作筆錄，了解事發過程與原因。



另外，昨天萬姓男子被警方強制拉上車畫面，有網友懷疑萬男傷勢沒那麼重，一開始就在裝病，經兩位醫師開立證明強制他出院，事後萬男還能自行走路批價，證明身體根本無大礙，網友對於地院做出羈押禁見裁定，則是大快人心。

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