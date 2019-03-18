大逆轉／沒錢多買機票！失業男阻妻同赴美　抓狂緊跟「4樓狠扔」

▲警方強制帶涉嫌將妻子丟下樓的萬男上警車，準備帶回偵訊。（圖／記者陳以昇攝）

地方中心／桃園報導

桃園國際機場18日凌晨發生一起墜樓事故，而事發原因竟是32歲陸裔美籍萬姓男子情緒失控，將33歲台灣籍張姓妻子從4樓拋下，隨後站上扶手以跳水式跳樓。警方調查，萬男因無業壓力大，再加上孩子的問題多次與妻子爭吵，17日他準備獨自搭機返美被妻子發現後，2人再度爆發激烈爭吵，他抓狂似的抱起妻子丟下樓，而他隨後也跳下，貌似想與妻「同歸於盡」。

警方表示，萬男原本在美國從事會計相關工作，後來因失業就跟著妻子回台。然而，17日晚間萬男獨自跑到機場買票欲離開台灣，張女在得知丈夫會搭機離台後，同日晚間8時許就先到機場等候。

▲萬男與妻子發生爭執，竟將對方丟下樓。（圖／記者趙永博攝）

2人隨後在機場管制區外四樓美食街相遇，一開始見面還有說有笑，並相互擁抱，但後來卻因萬男欲獨自返美一事而發生口角，張女當下轉身離開現場，準備按電梯下樓，但萬男卻開始阻擋。事後，張女不耐就自己走下樓梯，萬男緊跟在後，雙方在三樓半爭吵，後來萬男開始去抱張女，而她也不斷掙扎，但萬男卻抓狂似的多次想將她丟出樓梯，直到最後一次將妻子抱起後，她上半身已在扶手外仍拼命抓住扶手，但最後仍被丟下樓梯，而萬男隨後也跳上扶手，延遲兩秒後跟著跳下去。

▲萬男將「公主抱」從4樓扔到1樓後，自己也縱身跳下受傷。（圖／記者陳以昇攝）

醫護人員抵達現場後，2人被緊急送往桃園敏盛醫院治療，目前生命跡象穩定，萬男被診斷出肋骨骨折、脊椎受傷，有氣胸現象；至於張姓妻子則是下巴骨折、頭部撕裂傷，目前已清醒，但無法交談。

萬男經桃園敏盛醫院急診醫師評估傷勢後，表示已經可以出院接受警方偵訊；但萬男近15時許拒絕出院，警方只好出動4名警力，合力將身著藍色牛仔褲、T恤，還來不及穿鞋的萬姓男子硬是「塞」進警車，全案將朝殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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