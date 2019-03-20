瑞里紫藤花季開跑　紫色山城浪漫花海引人入勝

▲嘉義梅山鄉紫藤花季開跑， 浪漫繽紛的紫色氛圍相當浪漫 。（圖／阿管處提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

人稱紫色山城的嘉義縣梅山鄉，獲選為交通部觀光局2019年小鎮漫遊 「經典小鎮」，其中瑞里紫藤花季更是梅山鄉年度盛事之一，當地三至四月「紫藤花季」期間，特別推出紫藤花下預約茶席及咖啡DIY體驗，建議喜愛賞花的遊客，提前預訂住宿，安排週末兩天一夜行程到訪阿里山瑞里紫色山城，體驗紫藤花下的浪漫氛圍。





瑞里紫藤花季期間，遊客不僅能置身在浪漫紫色山城中，更可體驗在地產業人文風貌，也能沉浸在群山芬多精、悅耳的鳥叫蟲鳴聲及含苞待放紫藤花下的浪漫氛圍中。

除此之外，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)與嘉義縣政府、嘉義縣梅山鄉瑞里社區發展協會及嘉義縣民宿發展協會，更貼心安排導覽員為遊客領路體驗在地人文地景，更聯合瑞里紫色山城26間觀光產業夥伴推出「集章換好禮活動」，凡到配合集章店家消費或打卡，即可獲得一個章，集滿六個章即贈送精美限量明信片一張。



活動內容詳情請至阿里山管理處觀光旅遊網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。（紫藤花季活動諮詢專線：咖啡DIY體驗預約 - 藍雅雯0934-025035、預約在地人文導覽 / 茶席體驗 - 陳麗玉0919-790989）