教廷力促「習方會」　文化部長代表出席北京世園會

▲建設中的世界園藝博覽會場館。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中國國家主席習近平即將於21日到24日出訪義大利，是否會順道拜訪教宗方濟各，為中梵關係開啟歷史新頁，備受外界關注。義國媒體透露，教廷不僅極力促使雙方元首峰會，並以文化管道開啟中國大門，將前往北京參加4月底的世界園藝博覽會，並會派文化部長出席開幕典禮。

北京世界園藝博覽會於4月29日到10月7日舉行。羅馬第一大報訊使報（Il Messagero）引述教廷消息來源指出，教廷文化部長拉瓦西（Gianfranco Ravasi）樞機主教已經獲得中國政府同意，代表教廷出席博覽會。

▲教宗方濟各有意與習近平相會。（圖／達志影像／美聯社）

習近平即將訪義，教廷高層多次釋出教宗方濟各有意相會的訊息。教廷國務卿帕洛林（PietroParolin）表示希望中國不要擔心教會，更在受媒體詢問時直言「我們的對話之門總是敞開」。不過習近平目前為止對是否會晤方濟各尚未做出回應。

教廷與中國的第一個破冰事件在2017年底，當時宣布梵蒂岡博物館將與中國博物院交換40件藝術文物展出，而梵諦岡

博物館館長賈塔（Barbara Jatta）認為此舉是藝術外交。2018年9月，中梵進一步簽署主教任命臨時性協議，雙方關係又跨越了一步。

教宗於2018年5月接見緬甸主教團時表示，梵蒂岡與中國互動有官方、非官方、文化三種管道，教宗認為其中最重要的是「文化管道」，例如透過在中國教書的神職人員、中梵雙方共同舉辦藝術展覽等等，他認為這就像從前傳教士利瑪竇到中國的作法。

▲北京世園會將於4月底開幕。（圖／新華社）