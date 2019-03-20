投審會：1至2月陸資來台減少90.97%　對陸投資數減18.1%

鴻海（2317）董事長郭台銘和高雄市長韓國瑜簽訂合作備忘錄，並宣布成立永齡選物農業銷售平台，一年內要採買1000萬公斤的農產品，卻被媒體錯誤報導，以永齡農場為優先採購對象，對此不僅永齡基金會執行長出面澄清，郭董今天（19日）特別在臉書提到，已經派小編下高雄，並在15時做直播，讓大家見證「燕巢芭樂直送鴻海深圳廠」。