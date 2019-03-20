投審會：1至2月陸資來台減少90.97%　對陸投資數減18.1%

▲投審會數據顯示，1至2月陸資來台投資金額較上年同期減少90.97%，圖為上海浦東。（圖／記者李毓康攝）
記者馬叔安／綜合報導
投審會20日公佈金年2月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計，數據顯示，1至2月陸資來台投資一共18件，較上年同期減少了18.18%， 金額約為740萬美元，較上年同期減少90.97%；我方對大陸的投資則有86件，較上年同期減少18.10% ，資金額則約為10.2億美元。
投審會指出，陸資來台投資金額減少原因，主要係107年1月份核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約美金7,522萬元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。
如將大陸商富士康投資案之金額排除，則107年1-2月陸資來台投資金額為美金947萬7,000元，本年1-2月陸資來臺投資金額與其相較，則較上年同期減少21.8%。自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,246件，核准投（增）資金額計美金21億9,519萬6,000元。
至於對中國大陸投資方面，108年1-2月核准對中國大陸投資件數為86件，件數較上年同期減少18.1％；核准投(增)資金額計美金10億2,172萬7,000元，較上年同期增加64.66％。
金額增加原因係本年2月份核准建大工業股份有限公司以美金1億元間接增資建大橡膠（天津）有限公司，以及台灣化學纖維股份有限公司以美金1億2,116萬元間接增資大陸地區台化興業（寧波）有限公司等較大投資案所致。