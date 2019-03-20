廬銅鐵路開通客運列車　安徽首條控股自主建設的鐵路

▲廬銅鐵路開通。（圖／翻攝自新華社，下同）

大陸中心／綜合報導

廬銅鐵路段客運列車18日正式開通，營運初期增開合肥至無為南兩對始發普速列車，分別是K8591和K8593車次，兩輛列車均是從合肥出發、經停廬江和龍橋。該鐵路還計畫於今年4月10日增開合肥至蕪湖的客運列車（屆時旅客可選擇經由合肥或蕪湖換乘前往目的地），2019年下半年陸續開行前往上海、杭州等方向的直達客運列車。

廬銅鐵路全長115公里，設計時速120公里，以貨運為主、兼顧客運，曾於2018年12月29日開通試運營。本次開通的客運線路自合九線柯坦站引出，經合肥市廬江縣、蕪湖市無為縣，與合福鐵路共用橋跨過長江至銅陵市義安區境內，在鐘鳴站與既有蕪銅線接軌，全線設有柯坦、張旗杆、廬江南、龍橋、洪巷、襄安、無為南、上周村、鐘鳴9個車站。

安徽廬銅鐵路公司副總經理王海東透露，廬銅鐵路作為華東區域鐵路「第三通道」一部分，這是安徽省首條控股並自主建設的鐵路，由於連接長江沿岸的銅陵、蕪湖和杭州、上海等，鐵路沿線的礦石資源和工業產品將藉此通江達海，加速安徽融入長江三角洲地區。

安徽省鐵路投資有限責任公司董事長于華偉表示，廬銅鐵路是探索地方鐵路發展的載體，將構成安徽新的煤炭和礦產資源運輸通道，促進淮南和淮北億噸級煤炭生產基地建設、廬江南等大型礦產資源開發和沿江工業帶的發展，並且將對加快皖江城市發展、完善區域路網具有重要作用。