新華社：蔡英文汙名化一國兩制　暴露面對民意的不安

▲總統蔡英文召開國安會議。（圖／總統府提供）

大陸中心／綜合報導

大陸官媒新華社18日發表評論「汙名化一國兩制能走多遠」，內容提到「和平統一、一國兩制」充分考慮台灣現實情況，「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦」，並指出蔡英文羅織罪名構陷一國兩制，暴露了面對大勢所趨與民意時，內心的惶恐。

評論談到，和平統一、一國兩制是實現國家統一的最佳方式，一國兩制的方案是考慮過台灣現況的，會充分吸收兩岸各界意見和建議、會充分照顧台灣同胞利益和感情。

評論內容稱，「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。和平統一，是平等協商、共議統一。」

評論表示，一國兩制的構想已透過香港、澳門的回歸成功實踐，「得利於國家改革開放和在『一國兩制』下的獨特優勢，香港回歸後發展速度在全球發達經濟體中一直位居前列。」

▼反制「一國兩制台灣方案」，蔡英文召開國安會議提出7大綱領。（圖／翻攝總統蔡英文臉書）

評論稱，自去年民進黨在「九合一」選舉中慘敗後，蔡英文提高兩岸對抗的動作十分明顯，「靠污名化一國兩制求得政治上的苟延殘喘，其結局終將是西風瘦馬，日暮途窮。」評論提到，蔡英文羅織罪名構陷一國兩制，其實暴露了她面對浩然大勢和泱泱民意，自己內心巨大的惶恐。

評論內容指出，蔡英文從政治、軍事、外交與資訊安全方面渲染大陸的威脅，「一國兩制是強迫台灣被接受統一。」評論提及，兩岸和平統一是大勢所趨，蔡英文和民進黨當局選擇與時代潮流對抗、與主流民意對立，「偏執、狹隘、自私的弄權者不僅走不遠，而且注定日子過不好，時代與民意會給予其有力的教訓。」