台灣外交亮紅燈？　美智庫：所羅門可能轉向與大陸建交

▲兩岸關係。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文21日將出訪南太平洋3友邦，預計停留帛琉、諾魯以及馬紹爾群島。美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的分析師格羅斯曼（Derek Grossman）指出，蔡英文此次出訪的三個邦交國，目前與台灣的關係還算可靠，但所羅門群島可能是下一個轉向大陸的台灣友邦。

▼蔡英文出訪行程。（圖／記者李帛窈製表）

根據《德國之聲》報導，澳洲的洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）在其刊登的評論中指稱，所羅門群島即將舉行大選，而執政黨此前就曾揚言，如果勝選將重新審視與台灣的外交關係。該評論還說，所羅門群島的執政者曾經公開表示，大陸的崛起不容忽視，必須將大陸因素納入貿易與外交關係的考量範圍。

格羅斯曼則認為，鑒於大陸是所羅門群島最大的貿易夥伴，可能促使後者決定與前者建交。他還強調，蔡英文選擇不拜訪所羅門群島，主因在於所國下個月即將舉行大選，選後是否會與中方建交仍是未知數。

▼所羅門群島。（圖／翻攝自Google地圖，下同）

值得留意的是，自從蔡政府上台以來，已有5個國家與台灣斷交（目前只剩17個友邦）。外交部長吳釗燮本月4日接受媒體訪問也證實，台灣有部分邦交國受到中方影響，出現動搖的狀況，但外交部有做非常高度努力來維持邦交。

有關是否希望所羅門群島的新政府能與台灣斷交，大陸外交部發言人耿爽於19日的例行記者會上表示，一個中國原則是國際社會的普遍共識，中方一貫在一中原則與和平共處五項原則的基礎上，將與世界各國發展友好的合作關係。