　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台灣外交亮紅燈？　美智庫：所羅門可能轉向與大陸建交

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲兩岸關係。（圖／路透社）

▲兩岸關係。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文21日將出訪南太平洋3友邦，預計停留帛琉、諾魯以及馬紹爾群島。美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的分析師格羅斯曼（Derek Grossman）指出，蔡英文此次出訪的三個邦交國，目前與台灣的關係還算可靠，但所羅門群島可能是下一個轉向大陸的台灣友邦。

▼蔡英文出訪行程。（圖／記者李帛窈製表）

▲▼蔡英文歷年出訪。（圖／記者李帛窈 整理製表）

根據《德國之聲》報導，澳洲的洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）在其刊登的評論中指稱，所羅門群島即將舉行大選，而執政黨此前就曾揚言，如果勝選將重新審視與台灣的外交關係。該評論還說，所羅門群島的執政者曾經公開表示，大陸的崛起不容忽視，必須將大陸因素納入貿易與外交關係的考量範圍。

格羅斯曼則認為，鑒於大陸是所羅門群島最大的貿易夥伴，可能促使後者決定與前者建交。他還強調，蔡英文選擇不拜訪所羅門群島，主因在於所國下個月即將舉行大選，選後是否會與中方建交仍是未知數。

▼所羅門群島。（圖／翻攝自Google地圖，下同）

▲▼所羅門群島。（圖／翻攝自Google地圖）

值得留意的是，自從蔡政府上台以來，已有5個國家與台灣斷交（目前只剩17個友邦）。外交部長吳釗燮本月4日接受媒體訪問也證實，台灣有部分邦交國受到中方影響，出現動搖的狀況，但外交部有做非常高度努力來維持邦交。

有關是否希望所羅門群島的新政府能與台灣斷交，大陸外交部發言人耿爽於19日的例行記者會上表示，一個中國原則是國際社會的普遍共識，中方一貫在一中原則與和平共處五項原則的基礎上，將與世界各國發展友好的合作關係。

▲▼所羅門群島。（圖／翻攝自Google地圖）

ET快訊
27歲媽媽熬夜滑手機猝死　婆婆：身體都冷了…眼睛還盯著網拍
摩鐵影片曝光！女記者、張書維親暱並肩　消失一小時成關鍵
顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！他笑曝「把妹2關鍵」

關鍵字：所羅門群島,外交部,邦交國,友邦,一中原則,兩岸關係,九二共識,蔡英文,蘭德公司,洛伊國際政策研究所

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／大陸謀奪我邦交國動作變多　吳釗燮：應該是守得住

影／今年拿台灣幾個邦交國？　陸外長王毅仰頭笑答「哈哈」

「改變現狀的是北京」 吳釗燮嗆藍委：大陸對我們不禮貌 請拿出良心

禮品曝光！蔡英文出訪太平洋友邦　贈禮宣傳台灣之美

有種冷叫「媽媽覺得你冷」有科學根據！　上海交大教授揭秘原因

27歲媽媽熬夜滑手機猝死　婆婆：身體都冷了...眼睛還盯著網拍

台灣外交亮紅燈？　美智庫：所羅門可能轉向與大陸建交

全球生活成本最高地區前10名　香港巴黎新加坡並列第一

亞洲富豪最愛澳洲高級宅！　大陸買家奪冠「年砸15億」買房

內容低俗 「椰樹牌椰汁」部分廣告被廣電總局喊卡！

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

有種冷叫「媽媽覺得你冷」有科學根據！　上海交大教授揭秘原因

27歲媽媽熬夜滑手機猝死　婆婆：身體都冷了...眼睛還盯著網拍

台灣外交亮紅燈？　美智庫：所羅門可能轉向與大陸建交

全球生活成本最高地區前10名　香港巴黎新加坡並列第一

亞洲富豪最愛澳洲高級宅！　大陸買家奪冠「年砸15億」買房

內容低俗 「椰樹牌椰汁」部分廣告被廣電總局喊卡！

「非洲蟻后乾」治風濕？　陸海關開行李驚見百隻8公分蟲屍

鑽「京東白條」漏洞！湖南高校生假冒身分詐500萬判10年

上調5%「1.18億人受益」　陸財政部連15年增加退休養老金

南部會展、陸客市場回溫　旅遊業赴上海推介：高雄業績增4成

賴冠霖183cm大長腿「好像走進小人國」　真實身高衝擊⋯韓網嚇呆

神人用「香蕉皮」做出巴黎世家老爹鞋　穿了會跌倒嗎？

快訊／警政署發高階警官人令　刑事局代局長黃明昭真除！

NSO攜手慕尼黑法國號神人 穿梭魔幻與寫實

蘇揆核定！台菸酒董事、圓山飯店董座、台水董座出爐

航空業擬設罷工預告期立委數度逼問立場　勞長才表態「反對」

彰銀案卡13年　黃達業：嚴重傷害政府威信

政論節目稱與韓國瑜合作是受指派　郭董「被抹紅」要求道歉

高中男師誘拐20女學生回家嘿咻　還拍影片和同事分享

林俊傑0距離互動400粉絲！　硬撐頭暈給福利：比演唱會珍貴

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

大陸熱門新聞

女主播控網友性侵　真相讓男友崩..

床的世界、和成研發長照產品登陸

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨..

女大生欠錢賣卵　無麻醉手術慘叫

他車尾驚見「謎樣生物」：掛機怎..

不捨主人出嫁　暖狗2次堵門拒新..

教室嘿咻！女脫褲趴桌男抱緊搖晃

大媽愛養生靜脈注射果汁險死

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

迷上直播　男賣房子抖內276萬

出軌妻想回頭　小王傳裸照給丈夫..

廁所內炸雞　3000人吃下幽靈..

更多熱門

相關新聞

蔡賴對決／卓榮泰找陳菊、蘇貞昌、柯建銘當「老師傅」協調初選

行政院長前院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰爭取連任的總統蔡英文。20日傳出民進黨中常會將成立五人協調小組，包括卓榮泰、立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊以及行政院推派人選，若協調無果「就進入到民調初選」。民進黨發言人周江杰轉述，最後改以「提名策略小組顧問」方式進行協調工作。

蔡英文：向世界證明台灣 只有我做得到

卓榮泰：民進黨總統初選協調延後

民進黨立協調小組　呂秀蓮：選民才是老師

蔡賴對決／卓榮泰：嚴格要求黨部主管中立

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

吳亞馨飯店掉半球…鏡面反射「半裸男」！

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

小五生數學85分倒數第二！母：不喜歡兔兔章

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

女人才懂！月經沒來摸妹屁股秒噴血

冷戰功力最強的星座Top 5 ！

林依晨辣曬「比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面