解析「習五條」　撇民進黨台獨、國民黨不統不獨

▲大陸2019全國兩會新聞中心展示「習語錄」 。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

中共中央總書記、國家主席習近平今年初於《告台灣同胞書》40週年紀念活動上，針對兩岸關係提出五點倡議。大陸國務院參事時殷弘指出，「習五條」的要旨在於透過政治與法理依據的協商和制度性安排推進和平統一，不僅撇開推動漸進台獨的民進黨，必要時也繞過堅持不獨不統、保持長久分立的國民黨。

身兼中國人民大學國際關係學院教授的時殷弘16日出席「中美關係中的台灣問題」研討會時，分析「習五條」的意義，《中評社》於今（19日）刊出報導。

時殷弘指出，習近平提出「在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排」，此倡議是40年來，中國在台灣問題政策上的一項真正創新性的發展。

他認為，習近平在演講中強調推進兩岸和平統一，在沒有承諾「不使用武力」的同時，強調了「中國人不打中國人」，鄭重倡議在堅持“九二共識”、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

時殷弘表示，大陸接下來一定會持之以恆地構建深入的協商和制度性安排，因為這是「爭取台灣人心、最終實現中國統一的要徑」，此作法不僅撇開推動漸進台獨的民進黨，必要時也繞過堅持不獨不統、保持長久分立的國民黨，同時也是杜絕美國大規模軍事干涉可能性的可靠戰略。

他強調，川普上任以來，中美關係形勢和美國對華政策目標已發生巨變，包含貿易陣線、戰略陣線、政治陣線和意識形態陣線。川普用近乎全面加劇對華競鬥、施壓和鉗制，例如顯著加強美台軍事合作、對台灣的政治和外交支持和在台灣海峽的美國軍事示威，迫近中國的核心利益底線。

面對這些變化，中國將如何應對？時殷弘認為，與過去六年的情況相比，中國的戰略陣線預料將「顯著收縮」，在此陣線上，只有「台灣事務操作」和「與美國的軍備競爭」，在和其他戰略事務相比的情況下會成為優先戰線。

▲中國人民大學國際關係學院教授時殷弘。（圖／記者曾俊豪攝）