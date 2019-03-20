習近平將與義簽4大港口協議　威尼托省長：這是一種新的殖民形式

▲習近平。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席、中共中央總書記習近平預計21日起將出訪義大利、摩納哥、法國。在出發前一天有消息指出，此行義大利有可能在「一帶一路」的模式下，開放四個港口與中國進行貿易；不過，威尼托（Veneto）省長Luca Zaia對此並不樂觀，因為中義兩國的交易是「一種新的殖民形式」，且「港口安全是一項重大挑戰」。

大陸外交部發言人陸慷18日宣布，應義大利共和國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、摩納哥公國元首阿爾貝二世親王和法蘭西共和國總統馬克宏（Emmanuel Macron）邀請，國家主席習近平將於21日至26日對上述三國進行國事訪問。

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根據香港媒體《南華早報》報導，即使歐盟對中國在義大利的投資仍有安全顧慮，但在北京倡議的「一帶一路」之下，義大利仍有可能開放4個港口，吸引中資進入。

▲孔蒂（Giuseppe Conte）。（圖／美聯社）

據報導，習近平前往羅馬並與義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）舉行會談時，「港口協議」將會在議程上；且意大利政府表示，允許中國國有企業管理或持有意大利港口的股份將是擴大出口的關鍵。

這四大港口包括義大利西北的最大海港熱那亞（Genoa）、南部港口巴勒摩（Palermo），以及北部兩大海港狄里雅斯特（Trieste）和拉溫納（Ravenna）。

義大利經濟發展部副部長Michele Geraci表示，里雅斯特很有機會成為最重要的碼頭之一，也許會是絲綢之路歐洲最重要的碼頭，「港口必須對中國投資持開放態度」。

不過也有其他人持反對意見，威尼托省長Luca Zaia表示，這應該被視為「一種新的殖民形式」「中國人已經入侵非洲，現在也準備進入歐洲」「港口安全將是一項重大挑戰」。