「中國軍號」新發布日語海報警告　劍指日本嚴重威脅地區和平穩定

▲大陸解放軍「中國軍號」再次直接以日語點名日本，並發布主題海報 。（圖／翻攝 中國軍號）

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍官方平台「中國軍號」近日再次直接以日語點名日本，並發布主題海報，明確表態「日方已對地區和平穩定構成嚴重威脅」。不同於以往透過外交部記者會的傳統途徑，大陸軍方再次選擇直接面向日本社會釋放出的訊號，強度顯著升級。大陸對日溝通方式已從間接迂回轉向正面直白，旨在針對日方近期在「台灣問題」及軍事轉型上的激進動作劃設紅線。

「中國軍號」的發聲方式極具針對性，再次使用日語製作海報，其核心表述直接跳脫傳統外交辭令中「表示關切」或「強烈不滿」的模糊地帶。

「中國軍號」發佈日語海報踩中日雙語。該文稱，「日方有關言論再次暴露日本右翼勢力挑動對立、製造事端，借機推進『再軍事化』，挑戰戰後國際秩序的野心，這已經對地區和平穩定和中日關係政治基礎構成嚴重威脅，國際社會必須高度警惕、堅決抵制。」

中方再次直白警告，源於日本首相高市早苗在台灣問題上的一系列觸線行為。「中國軍好」使用這種方式意在讓日本普通民眾與各界人士，能毫無歧義地接收到中方的嚴正立場，警告對象直指日本國內社會。

▲大陸解放軍「中國軍號」在海外X平台發布純日語海報主題海報，警告日本 。（圖／翻攝 中國軍號）

回顧日本首相高市早苗於2025年11月7日在國會答辯時指出，若台海爆發衝突將構成日本「存亡危機事態」，暗示可能動用自衛隊武力介入。這是日本在任首相首次明確將台海問題與集體自衛權掛鈎，中方定性為「露骨挑釁」。

隨後，同月13日，「中國軍號」在社交平台發佈一則日語專屬海報，「日本要是用介入台海情勢，中國軍隊絕不手軟，正面迎頭痛擊。」大陸外長王毅也嚴正告誡日本軍國主義復辟勢力，「即刻懸崖勒馬、改弦更張，否則後果將讓日本難以承受！」

外交部連續5日發聲，用「五個嚴重」定性日方行為，副部長孫衛東召見日本駐華大使提出嚴正交涉。高市早苗上任後，日本部分政客釋出敏感涉台言論，刻意與日本安全掛鉤，被大陸視為粗暴干涉內政。同時，日方在釣魚台及其附屬海域的活動趨於頻繁，顯著偏離其長期宣稱的「專守防衛」原則。

在軍事建設方面，大陸高度警惕日本近年來突破「和平憲法」限制的舉動。日方軍費連年增長，並側重發展遠程進攻能力，如改裝航母、研發遠程巡航飛彈等。這種激進轉型被大陸及周邊國家視為試圖顛覆二戰後的國際秩序。

背後的美國因素也是大陸此次重申立場的重點。中方認為，美國出於「印太戰略」需要，有意縱容日本擴充軍力，將其作為遏制大陸的前沿支點。美日同盟的異化已超越雙邊防禦範疇，深度介入台海與南海問題，成為刺激區域緊張升級的主因。