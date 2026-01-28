　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「中國軍號」新發布日語海報警告　劍指日本嚴重威脅地區和平穩定

▲▼ 大陸解放軍官方平台「中國軍號」再次直接以日語點名日本，並發布主題海報 。（紅色是2025.11.13發布、藍色是2026.1.28發布） 。（圖／翻攝 中國軍號）

▲大陸解放軍「中國軍號」再次直接以日語點名日本，並發布主題海報  。（圖／翻攝 中國軍號）

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍官方平台「中國軍號」近日再次直接以日語點名日本，並發布主題海報，明確表態「日方已對地區和平穩定構成嚴重威脅」。不同於以往透過外交部記者會的傳統途徑，大陸軍方再次選擇直接面向日本社會釋放出的訊號，強度顯著升級。大陸對日溝通方式已從間接迂回轉向正面直白，旨在針對日方近期在「台灣問題」及軍事轉型上的激進動作劃設紅線。

「中國軍號」的發聲方式極具針對性，再次使用日語製作海報，其核心表述直接跳脫傳統外交辭令中「表示關切」或「強烈不滿」的模糊地帶。

「中國軍號」發佈日語海報踩中日雙語。該文稱，「日方有關言論再次暴露日本右翼勢力挑動對立、製造事端，借機推進『再軍事化』，挑戰戰後國際秩序的野心，這已經對地區和平穩定和中日關係政治基礎構成嚴重威脅，國際社會必須高度警惕、堅決抵制。」

中方再次直白警告，源於日本首相高市早苗在台灣問題上的一系列觸線行為。「中國軍好」使用這種方式意在讓日本普通民眾與各界人士，能毫無歧義地接收到中方的嚴正立場，警告對象直指日本國內社會。

▲▼ 大陸解放軍官方平台「中國軍號」再次直接以日語點名日本，並發布主題海報 。（紅色是2025.11.13發布、藍色是2026.1.28發布） 。（圖／翻攝 中國軍號）

▲大陸解放軍「中國軍號」在海外X平台發布純日語海報主題海報，警告日本 。（圖／翻攝 中國軍號）

回顧日本首相高市早苗於2025年11月7日在國會答辯時指出，若台海爆發衝突將構成日本「存亡危機事態」，暗示可能動用自衛隊武力介入。這是日本在任首相首次明確將台海問題與集體自衛權掛鈎，中方定性為「露骨挑釁」。

隨後，同月13日，「中國軍號」在社交平台發佈一則日語專屬海報，「日本要是用介入台海情勢，中國軍隊絕不手軟，正面迎頭痛擊。」大陸外長王毅也嚴正告誡日本軍國主義復辟勢力，「即刻懸崖勒馬、改弦更張，否則後果將讓日本難以承受！」

外交部連續5日發聲，用「五個嚴重」定性日方行為，副部長孫衛東召見日本駐華大使提出嚴正交涉。高市早苗上任後，日本部分政客釋出敏感涉台言論，刻意與日本安全掛鉤，被大陸視為粗暴干涉內政。同時，日方在釣魚台及其附屬海域的活動趨於頻繁，顯著偏離其長期宣稱的「專守防衛」原則。

在軍事建設方面，大陸高度警惕日本近年來突破「和平憲法」限制的舉動。日方軍費連年增長，並側重發展遠程進攻能力，如改裝航母、研發遠程巡航飛彈等。這種激進轉型被大陸及周邊國家視為試圖顛覆二戰後的國際秩序。

背後的美國因素也是大陸此次重申立場的重點。中方認為，美國出於「印太戰略」需要，有意縱容日本擴充軍力，將其作為遏制大陸的前沿支點。美日同盟的異化已超越雙邊防禦範疇，深度介入台海與南海問題，成為刺激區域緊張升級的主因。

01/26 全台詐欺最新數據

524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／南橫公路死亡車禍！　騎士滿地血亡
快訊／235雞屍確診禽流感！　指向台中養雞場棄置
快訊／逃亡美國3年！　金錢豹總裁入境台中遭逮
包給陳漢典禮金被嫌少！　小S「神回1句」擊爆全場
南橫一家5口亡　「14歲獨活兒」近況曝
全程最催淚！霍諾德征服台北101「這一幕」　川普孫女感動按讚
女買晚餐遭撞飛慘死！　肇逃毒駕男落網了
快訊／中華男籃新16人名單出爐　

「中國軍號」新發布日語海報警告　劍指日本嚴重威脅地區和平穩定

解放軍副主席張又俠落馬　台海短期恐更穩定

解放軍副主席張又俠落馬　台海短期恐更穩定

中國中央軍委副主席張又俠及中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立因「嚴重違紀違法」遭立案調查，消息由中國官方於1月24日公布。張又俠在解放軍中地位僅次於習近平，兩家族世代交好，但仍無法保其平安。資深分析人士指出，這次整肅規模之大，可能讓解放軍高層指揮鏈出現斷層，短期內對台軍事行動機率降低。

國安官員示警：張又俠落馬如「中樞自我斬首」　台海風險不可排除

國安官員示警：張又俠落馬如「中樞自我斬首」　台海風險不可排除

共軍第3次聯合戰備警巡！　26架次共機出海擾台

共軍第3次聯合戰備警巡！　26架次共機出海擾台

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

解放軍大清洗旨在剷除苗華勢力

解放軍大清洗旨在剷除苗華勢力

標籤:中日關係台海局勢中國軍號日本軍事地區和平

