習提打造兩岸共同市場　蕭萬長下周赴海南博鰲「有看頭」

▲蕭萬長去年赴海南博鰲論壇時，與習近平有短暫寒暄，而今年預計與李克強「坐下來談」。（圖／資料照片）

記者陳政錄／上海報導

博鰲亞洲論壇 2019 年年會，將於3月26至29日在海南舉行。台灣方將由兩岸共同市場基金會榮譽董事長、前副總統蕭萬長率約30名工商界人士組成的「台灣代表團與會」，預計27日下午會見大陸國務院總理李克強，在大陸國家總書記習近平於年初提出「打造兩岸共同市場、應通盡通」下，此次會晤有實質上的意義。

在今年初的《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，習近平提出推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，並為台灣同胞、企業提供同等待遇，「有更多的獲得感」，以及經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通等「新四通」。在此之下，國務院總理李克強亦於日前剛閉幕的全國兩會，提出要抓緊落實「惠台31條措施」，指出會有「新的舉措」。

▲博鰲亞洲論壇會址。（圖／翻攝自博鰲亞洲論壇官網）

為此，由於每年博鰲論壇上，陸方最高與會代表均會與台灣代表會面，期間將舉辦兩岸企業家圓桌會議、國台辦宴請等，成為開年首個兩岸經貿高層級交流平台，受到外界關注。

知情人士表示，蕭萬長今年將率約30為企業代表，包括與習近平有交情的冠捷科技集團總裁宣建生、永豐銀董事長陳嘉賢和台泥、台積電等企業代表，26日抵達後，預計27日會見李克強，將討論如何建立「兩岸共同市場」，目前雙方已多次接洽以利最後確認，接著台灣代表團28日出席兩岸企業家圓桌會議，29日離開。

值得注意的是，在陸方推進對台工作，以及應對中美貿易的的關鍵年下，本次台灣代表團前往有不少議題受到關注，包括兩岸共同市場的打造、「惠台31條」後陸方是否將有新的措，以及新版《外商投資法》通過後，對台資參照的施行細則、後續法規和政策行文件發布的進度、內容等，均可能成為論壇期間於兩岸領域的討論方向。同時，除與李克強會晤表達意見外，國台辦主任劉結一、副主任裴金佳預計也將赴海南出席博鰲論壇，和台灣代表團的互動亦成為焦點。

▲2014年蕭萬長和李克強曾在博鰲亞洲論壇上握手合照。（圖／中新社）

蕭萬長成立的兩岸共同市場基金會經過正常程序申請，成為博鰲論壇會員後，於2003年開始，由蕭萬長屢次率團赴陸進行經貿對話，曾與時任大陸國務院總理溫家寶、時任國家主席胡錦濤等會面，並在2013年、2015年兩次會見大陸國家主席習近平。2018年，習近平則以「會見台灣代表團」的方式與蕭互動，雙方並未「坐下來談」。



博鰲亞洲論壇是總部位在海南博鰲的常設性國際組織，由25個亞洲國家和澳洲發起，2001年2月27日召開大會後宣布成立，每年以研討會、專題研究等方式，邀請中外專家學者出謀獻策，推進區域經貿合作。

今年與會的中外重要來賓，包括菲律賓眾議院院長、泰國央行行長、義大利經濟與財政部部長、寮國工商會主席等，以及陸方工信部長苗圩、財政部長劉昆、人行行長易綱、國資委主任肖亞慶、商務部副部長王受文等。陸方最高層級與會代表方面，通常會在最後一刻才正式對外公布，但適逢中美經貿磋商關鍵期，傳出習近平再次出席機率大減，將由李克強代打，而隨蕭萬長可能安排會見李克強行程曝光，加深該訊息的可信度。

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