廈門會見劉結一？　韓國瑜：經濟之旅「尊重當地城市安排」

▲韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

大陸中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將於22至28日率團登陸，訪問香港、澳門、深圳及廈門等城市。針對是否與國台辦主任劉結一於廈門會面，韓國瑜20日受訪表示，尊重當地城市的安排、平常心談經濟，將多交朋友心胸打開，告訴各方「高雄的未來只有道路沒有圍牆，只有朋友沒有敵人」。

韓國瑜今日上午出席高市府登革熱防治活動，被媒體問到即將登陸一事，有傳聞劉結一將專程飛到廈門與其會面，廈門還將與高雄市府簽訂農業大單，大約有1.5萬噸的高雄農產品將銷往福建。

有關劉結一「特地飛至廈門」的說法，韓國瑜透露，不曉得國台辦主任是怎麼來的，因此不用刻意講是特地飛往當地。他還提到，此前出訪馬來西亞、新加坡期間，因為沒有見到某些官員，當時也有人酸言酸語，「這樣沒意義嘛！」

▼劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

韓國瑜話鋒一轉表示，出訪就是尊重當地城市的安排，這趟訪中定位為經濟之旅，不會碰觸陸委會再三告誡的紅線問題，如果行有餘力將參考對岸如何培養青年，回到高雄也要大力培養下一代青年。而在大陸方面，劉結一曾於2019全國人大會議期間對韓國瑜登陸一事表態，「歡迎他過來」。

韓國瑜預計22日一早啟程飛往香港，23日轉往澳門，24日赴深圳，26至28日在廈門。根據官方公布的行程，韓國瑜在港澳將有幾場投資洽談會，並將參訪金融貿易特區；到深圳將參訪高科技企業；到廈門將參訪港區建設、造訪廈門大學台灣研究院，並與當地台商舉行座談。