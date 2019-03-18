單親母難敵病魔摧殘高架橋尋短　女兒未及長大心碎哭喊：媽媽...

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▲▼施姓女子疑似從64快速道路上墜橋輕生倒臥路面，被路人發現後報警送醫。（圖／記者趙永博翻攝）

▲施姓女子將車子停在台64的匝道口槽化線。（圖／記者趙永博翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市五股區台64快速道路下的疏洪北路，18日凌晨2時許突然有一名施姓女子倒臥路邊，警消到場時施女已經命危，送往淡水馬偕救治後仍傷重離世；警方發現施女是將車輛停在高架匝道口的槽化線上，隨後步行攀爬越過護欄，從高架道路上一躍而下輕生，施女留下的未成年的女兒得知消息瞬間心碎痛哭。

警方調查，在凌晨2時許接獲民眾報案，指稱在五股區新城八路、疏洪北路口旁有女子倒臥路邊，警消趕抵將38歲施女送醫，傷勢嚴重有生命危險，急救後仍於3時22分宣告死亡。同時間警方也接獲到一名周小姐報案，指稱收到施女的手機簡訊，內容說自己想不開要輕生，請員警協助救人。

▼女子墜橋現場有許多散落物。（圖／記者趙永博攝）

▲▼施姓女子疑似從64快速道路上墜橋輕生倒臥路面，被路人發現後報警送醫。（圖／記者趙永博翻攝）

警方研判現場墜橋女子就是施女，但由於她身上沒有證件，警方派人上去快速道路上找尋跡證，果然在往五股的匝道口槽化線上，找到女子停放的銀色轎車，以車牌核對車主後，確認就是施女本人。鑑識小組發現，施女停車後，又再往回頭走約2百公尺，並攀爬欄杆後墜橋，現場在欄杆處有採集到攀爬痕跡。

死者家屬及施女未成年的女兒接到警方通知瞬間心碎，難過的向警方表示施女本身患有糖尿病及憂鬱症，與丈夫已經離婚，疑似是因病才會選擇尋短，徒留還沒長大的寶貝女兒在人間。

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▼欄杆採集到攀爬痕跡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼一名母親攀爬台64高架護欄後尋短輕生。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼施姓女子疑似從64快速道路上墜橋輕生倒臥路面，被路人發現後報警送醫。（圖／記者趙永博翻攝）

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關鍵字：輕生,台64,高架,五股,匝道,女兒

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