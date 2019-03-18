老翁山中挖竹筍撿鑰匙摔落河裡　警沿路找人救回

▲恆春警分局墾丁派出所警員連庭儀找到吳姓老翁，吳家人很感激。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮吳姓老翁到山中挖竹筍，為撿拾掉落河中鑰匙掉入河裡，到吃晚餐時刻還不見其人，家人擔心報警，警方獲報，沿途尋找，終於在他挖竹筍200公尺的小河裡找到他，帶回通知他家人，讓家屬相當感激。

恆春分局墾丁所警員連庭儀日前擔任備勤勤務，接獲勤務中心通報，指吳小姐報案指其父在下午14時去山中挖竹筍，但至吃晚飯時間仍不見父親身影，擔心他安全，趕緊向警方報案。

勤指中心接獲一面通報線上警力展開協尋，從墾丁地區牧場巷開始搜尋，挨家挨戶詢問是否有看見吳男蹤影，連庭儀也加入找人行列，終於在離挖竹筍200公尺處的小河處找到他。

吳男說，在挖竹筍時，鑰匙不慎掉落河裡，下河尋找未獲，又不慎滑落河裡，身上多處擦傷，無法再騎乘機車，不得已，想走路回家，沒想到警方已找到他，連員確認他安全後，連絡他的家人讓家人安心，隨後將他帶回派出所休息。

吳家人趕到派出所，對吳男平安，對警方用心找人，感激不已。

恆春分局分局長楊龍祥表示，協助民眾尋找失蹤家人，是警察責任，警方視民眾如親人，當民眾有需求時，必定全力以赴，並期許同仁繼續為社會付出，共同營造安居樂業的優質生活環境，創造「觀光美地，繁榮家園」的願景。