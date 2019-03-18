　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

老翁山中挖竹筍撿鑰匙摔落河裡　警沿路找人救回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼恆春警方找老翁。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局墾丁派出所警員連庭儀找到吳姓老翁，吳家人很感激。（圖／記者陳崑福翻攝） 

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮吳姓老翁到山中挖竹筍，為撿拾掉落河中鑰匙掉入河裡，到吃晚餐時刻還不見其人，家人擔心報警，警方獲報，沿途尋找，終於在他挖竹筍200公尺的小河裡找到他，帶回通知他家人，讓家屬相當感激。

恆春分局墾丁所警員連庭儀日前擔任備勤勤務，接獲勤務中心通報，指吳小姐報案指其父在下午14時去山中挖竹筍，但至吃晚飯時間仍不見父親身影，擔心他安全，趕緊向警方報案。

勤指中心接獲一面通報線上警力展開協尋，從墾丁地區牧場巷開始搜尋，挨家挨戶詢問是否有看見吳男蹤影，連庭儀也加入找人行列，終於在離挖竹筍200公尺處的小河處找到他。

吳男說，在挖竹筍時，鑰匙不慎掉落河裡，下河尋找未獲，又不慎滑落河裡，身上多處擦傷，無法再騎乘機車，不得已，想走路回家，沒想到警方已找到他，連員確認他安全後，連絡他的家人讓家人安心，隨後將他帶回派出所休息。

吳家人趕到派出所，對吳男平安，對警方用心找人，感激不已。

恆春分局分局長楊龍祥表示，協助民眾尋找失蹤家人，是警察責任，警方視民眾如親人，當民眾有需求時，必定全力以赴，並期許同仁繼續為社會付出，共同營造安居樂業的優質生活環境，創造「觀光美地，繁榮家園」的願景。

ET快訊
南韓總統文在寅怒宣誓！「賭上警察命運，徹查勝利、張紫妍」
正面對決賴清德！蔡英文宣布本週登記參選：國家正走在正確的道路
大逆轉！一見面還擁抱　失業男沒錢多買機票同赴美「4樓狠扔妻」
正妹懸崖邊擺pose拍「網美照」　下秒慘遭「4公尺巨浪」沖入

關鍵字：屏東,恆春,警察,竹筍,落水

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

打通交通瓶頸　林智堅視察北二高茄苳交流道延伸工程

嘉義縣擴大補助汰舊換新節能電器　預計超過3000戶受惠　

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

打通交通瓶頸　林智堅視察北二高茄苳交流道延伸工程

嘉義縣擴大補助汰舊換新節能電器　預計超過3000戶受惠　

宜蘭三星大未來　兒童節不送禮券送雙色兩用包

奇美醫親子共讀　讓寶寶感受溫暖及愛

老翁山中挖竹筍撿鑰匙摔落河裡　警沿路找人救回

功能性和器質性頭痛的不同　自己的頭痛自己救！

宜蘭加碼大利多　二行程機車舊換新最高補助3萬5

後段學生拚繁星進台大！　每晚和閨蜜「視訊讀書」動力加倍

稻草再利用收割沒污染　環局宣導會邀農民響應

台南官田區送水管汰換　4821戶3/26上午起停水23小時

趨勢科技：「假新聞」是駭客下一個網路攻擊利器

大專棒聯／大物投手來了　吳俊杰再挑戰中職拚高順位

美媒揭FAA縱容波音「自己安檢」737 MAX　衣航空難黑盒子初判　

空汙嚴重中市府質疑只顧發電不降載　台電：已經盡力

大專棒聯／吳俊杰141球完投飆13K　開南隔2年進冠軍戰

大專棒聯／吳俊杰是頂尖投手　蔡仲南：絕對有資格職棒

直擊／海委會李仲威要求「重罰底拖船」　陳國恩：再遠也要扣回來

西野加奈生日當天閃婚！　老公是「帥哥經紀人」5年前預言成真

胡扯「日式教育」對女兒亂摸　狼父：教她別看不起自己

兒時蒐集癖！懷舊貼紙簿滿是「5566和飛天小女警」　她懷念嘆：時代的眼淚

地方熱門新聞

獨／晚參選在這！韓國瑜帶郭董來..

郭董吃燒肉臉紅笑：是韓國瑜請客..

顏清標補請兒子婚宴　藍營大老合..

番薯比籃球大！中埔農友4個月種..

加敦街戰斧豬招牌牛鮮嫩飽食免千..

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

陳吉仲：鳳梨產地價今天開始就會..

帆布、塑膠網+超輕土　長女有看..

新店版主被開單　議員關心惹爭議

滿滿的美食 《辛普森家庭》另..

陳麗凌輔選有功　顏清標3媳超美

大順路橋拆除　橋邊居民重見天日

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

顏清標當阿祖！長孫女19歲已訂..

更多熱門

相關新聞

警躲「隱密處」抓違規　法官說逆向騎士免罰

鄧姓女子2018年4月騎車被警察攔檢舉發逆向行駛，但她認為員警躲藏在休旅車後方，且未開啟警示燈，以守株待兔之姿取締違規不合規定，提告撤銷罰單！台北地方法院審理後認為，員警竟選擇在隱密處執法，又未開啟警示燈，且因路口禁止進入標誌受路樹遮蔽，應施以勸導免予舉發，所為舉發程序當然違法，撤銷罰單。

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

撞臉駁二尿尿小童！她攜4歲濃眉兒「衝高雄認親」

國際自行車環臺賽！　大安警勤指揮

萬金石馬拉松　金山警設行動補給站

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

小孩照書養　1歲半童不會走路

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

Kiwebaby林進婚紗照曝光！

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面