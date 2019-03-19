台灣版雞不可失！利用Uber司機運毒到府　犯罪所得全存「功德箱」

記者陳豐德／新北報導

台灣版「雞不可失！」韓國動作喜劇電影《雞不可失》中，販毒集團佯裝成炸雞外送的服務，直接將毒品配送到府，藉以躲避警方查緝，不料在台灣也有販毒集團利用Uber的送貨服務，不知情司機竟成為運毒份子一員，警方獲報後組成專案小組，17日查獲毒品上游余、林2嫌到案，他們供稱利用此手法販毒已有1年時間，訊後依照毒品罪嫌送辦。

▲集團利用UBER運毒販售，犯罪所得全存入這一個功德箱。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方表示，2月16日接獲一名Uber司機報案，司機說有名乘客委託他載運裝著USB隨身碟的包裹到新莊地區，司機以為只是尋常的托運服務，到了現場後卻遲遲等不到人來領包裹，讓司機相當困擾，也擔心將貨品打開有觸法疑慮，在與法務人員研究後就帶著包裹來警方報案。

沒想到警方打開包裹後，發現裡面竟藏有混合型毒品惡魔咖啡包，警方立即組成專案小組開始偵辦，利用溯源向上的精神，3月14日先在台北中山區逮捕僱用Uber司機的陳姓犯嫌到案，經突破心防後，17日再度在三重三和路逮捕經營「毒品雜貨店」的余、林2嫌。

▼警方在三重查獲余、林2名販毒份子。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方在現場並查獲毒品梅錠毛重462.82公克、毒品梅片毛重300公克，小惡魔毒品咖啡包毛重9,050公克，及現金新臺幣12萬餘元、分裝袋、點抄機等證物，毒品預估市值80萬元，犯罪所得甚至放入一個「功德箱」內，讓員警看了直搖頭。

余姓嫌犯供稱，他們利用此犯罪手法已經有一年的時間，都是透過不知情的Uber司機來配送毒品，並利用可愛的包裝及多樣口味吸引年輕人購買，他們旗下還有許多小盤商會跟他們批發毒品去販賣，警方訊後依照毒品危害防制條例送辦。

▼警方查扣的各類毒品。（圖／記者陳豐德翻攝）



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