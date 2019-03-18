桃機墜樓現場還原！妻3度掙脫仍被丟下　夫站扶手停2秒「深水炸彈」墜落

▲桃機發生墜樓事件，嚇傻目擊民眾。（圖／翻攝自爆料公社）

記者王亞志、戴若涵／桃園報導

桃園國際機場驚爆墜樓事件！一對夫妻18日凌晨0時40分許，在第二航廈搭乘手扶梯時，竟從4樓摔落，2人堆疊躺在地上，現場滿是血跡，嚇壞目擊民眾。據了解，32歲陸裔美籍萬姓男子，疑因不滿33歲台灣籍張姓妻子多次阻撓返美，竟將妻子從4樓拋下，隨後站上扶手以跳水式跳樓，疑似想與妻「同歸於盡」。

根據了解，萬姓男子與張姓女子皆領有綠卡，育有一名年僅1歲孩子，2人時常為了看顧孩子的問題爭吵。事發原因疑似是張姓妻子要留在台灣，因此百般阻撓萬姓丈夫返美，2人下電扶梯時，在樓梯轉角處發生激烈爭吵，爆發拉扯，萬男3度要將妻子抱起扔下樓，4度出手時，以「公主抱」的方式將妻子拋下樓。

▲萬姓丈夫4度以「公主抱」方式將張姓妻子拋下樓。（圖／記者陳以昇攝）

而後萬男站上扶手，雙手大張，停頓2秒後，身體呈「十字型」以「深水炸彈」跳水式縱身一躍從4樓跳下。據警方說法，當時萬男疑似有與妻子「同歸於盡」的想法，但根據目擊者指出，萬男跳下樓後，一度爬起身欲離開現場，隨即被趕到現場的警察與保全攔下。

目前2人皆在醫院治療當中，生命跡象穩定，萬男被診斷出肋骨骨折、脊椎受傷，有氣胸現象；至於張姓妻子則是下巴骨折、頭部撕裂傷，目前已清醒，但無法交談。張女母親針對女兒的病情僅簡單回應，目前「狀況穩定、活動力很強，表示她沒事，且女兒本來就意識清醒」。

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