竹崎高中不畏少子化招生逆勢成長　爭取教室和校舍增建

▲▼不畏少子化，竹崎高中招生數逆勢成長，透過縣府及相關單位會勘爭取增建經費。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎高中未因少子化衝擊，招生數逆勢成長，持續增班，但現有專科教室、宿舍、體育專科大樓明顯不足，為了提供學子更好的學習環境，副縣長吳容輝、立委陳明文夫人廖素慧、國教署副署長戴淑芬、體育署副署長王水文、竹崎鄉長曾亮哲及教育處長鄧進權19日一同會勘校舍整體環境，實地走訪了解現況，並取得教育部允諾，未來也將全力協助學校爭取專科教室和校舍增建經費，期望讓學生得到一個安全舒適的教學空間。

嘉義縣竹崎高中自升格高中以來招收許多體育班、美術班等特殊班級，造成專科教室明顯不足。另外也招收許多沒有學區限制的偏鄉學生，申請住宿學生非常多，造成宿舍床位嚴重不足，有些宿舍甚至一間高達10人，校舍空間狹小，急需增建宿舍。

竹崎高中目前規劃如下：

一、教學專科教室大樓：四樓建築每層樓為兩間135平方米以上的專科教室，內含2間繪畫教室、1間國文科教室、1間英文科教室、1間社會科教室、1間數學科教室、1間自然探究與實作教室及1間社群教師研究室。

二、學生宿舍：規劃新建學生宿舍一棟，共22間，一間房間為6人，約可容納132人，以竹崎鄉公園段117地號為學生宿舍預定地，屬於學校後方，由國有財產署經管，已於106年12月「變更竹崎都市計畫（第三次通盤檢討暨配合莫拉克颱風災後重建專案檢討）案」中，變更為學校用地，面積約3000平方米。

三、體育專科教室大樓：規劃興建以8面羽球館為主、二層樓的體育專科教室大樓，1樓為體育班各專長訓練室、生活科技教室及資訊科技教室，2樓部份為羽球場。

戴淑芬表示，請竹崎高中評估在腹地不大情況下，是否興建新的專科大樓或是以整建或修繕方式進行，目前教育部先行補助規劃設計費，並允諾未來也會全力支持學校改善作業。

體育署副署長王水文指出，體育署會先補助學校原有球場的設備改善，另外請學校向教育部申請運動發展基金的補助，讓在學校的學生也有機會一起親臨現場、欣賞比賽。

吳容輝感謝陳明文委員和教育部對於嘉義縣教育品質的重視，讓孩子們都能在優質的環境中安心學習，有助於提升孩子的學習效率，給孩子更安全學習空間，也是縣府持續努力的目標。