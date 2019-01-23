嘉義縣「特愛科學嘉年華」登場　特教學生樂開懷

▲▼ 嘉義縣107學年度國民小學「特愛科學嘉年華」， 提供特教學生不同學習機會。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣度國民小學「特愛科學嘉年華」21、22日登場，分別在竹崎高中及水上國小舉行，由嘉義縣政府與國立高雄師範大學合作，現場孩子們反應非常熱絡，期望透過有趣的科學關卡，帶給特殊需求學生有不一樣的學習機會。

為培養特殊需求學生參與科學活動的興趣，嘉義縣政府結合國中小科學教育教師志工及高師大、嘉大等特教系學生志工攜手策劃，在嘉義縣朴子體育館、竹崎高中及水上國小等3個場次辦理「特愛科學嘉年華」，利用動態教學引導特殊需求學生親近科學，也能在科學闖關遊戲中增加科學知識及技能。

高師大特教中心蔡明富教授表示，考量到國小特殊需求學生培養科學知識較難，透過關卡動手作樂趣吸引孩子參與科學活動，期許活動能帶給參與的特殊需求學生不同的學習；未來也將加強教師研習與學生志工培訓提供特殊需求學生優質的特教服務。

縣府教育處指出，嘉義縣特殊教育資源並不多元，此次與高雄師範大學合作，除提供特殊需求學生多元學習機會，更讓科學教育向下扎根拓展，這次科學活動強調的是「動手做，做中學」，期待特殊需求學生透過動手做科學，引發探究科學的興趣，並鼓勵孩子們從遊戲中獲得科學理論與操作中探尋結論與答案。