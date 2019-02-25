協同中學高文心5科滿級分　竹高原民生魏詠安校榜首

▲學測成績揭曉，嘉義地區協同中學高文心五科滿級分（上圖前排左三）、竹崎高中成績亮眼。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

大學學測25日放榜，協同中學四科皆滿級分計有10人、四科合計達56級分(超越頂標)有49人，另有四成達頂標(54級分)以上分數。按照傳統採計方式五科75滿級分有1人、70級分以上計有26人。而竹崎高中7位學生達60級分以上，當中原民生魏詠安勇奪該校榜首，兩校成績都相當亮眼。

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協同中學應屆考生268名，今年四科滿級分計有10人，當中協同國、高中六年一貫學生高文心今年拿下五科滿級分成績。高文心從小對於數理有濃厚興趣，高一參加數學建模、高二參加科學探究與實作競賽，高三參加地球科學學科能力競賽。另外在學期間也積極投入社會人文關懷，參加學校紅十字服務隊，更因參與恩典餐社區服務活動，獲得利他服務獎，並且於高二代表學校參加緬甸及非洲的海外服務志工活動。

另外，協同中學此次學測英文有53人滿級分，佔應屆考生20%，英聽測驗通過A級高達66%，校長俞繼光表示，協同中學英文教育是全國首創的「優勢英文」教學方式，優異的英文成績是全校師生共同創造的成果。

而竹崎高中今年7位學生達60級分以上，原民生魏詠安同學勇奪該校本屆榜首，其次程筠智同學66級分，黃意涵同學、林郁傑同學65級分，共7位學生達60級分以上，成績表現亮眼。

竹崎高中校長郭春松表示， 竹崎高中是在地的社區高中，今年學測成績公布，學生表現優異，其中國英數三科皆有人滿級分，國文科更有3人滿級分，最高69級分的魏詠安同學是原住民子女，目標是成大工業設計系。

竹崎高中校方表示，因今年大家學測成績表現優異，接下來的繁星晤談，輔導教師將輔導學生能依照自身意願與適切的考量為自己選填最佳志願。學生應充分自我探索與了解並與家長溝通達成共識後，為自己做最好的抉擇與嘗試。