公親變事主！ 兩女吵架丟手機皮包　竟拿菜刀威脅好心路人

▲蔡姓女子去年9月與余姓女子因故在桃園市中壢區租屋處爭吵，余女將蔡女手機與皮包從8樓丟至一樓，劉姓婦人拾起後在原處等待失主歸還，卻遭蔡女持菜刀威脅，桃檢今以恐嚇罪嫌起訴蔡女。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市中壢區租屋的蔡姓女子，去年9月凌晨與余姓女友於租屋爭吵，余女怒氣將蔡女手機與皮包從8樓頂樓處丟到樓下，正好劉姓婦人經過拾起所有散落物，返家後再與葉姓女室友回到原處等待欲返還手機皮包；未料，蔡、余2女竟與劉等人發生爭吵，蔡返回住處持菜刀向劉、葉2女揮舞恐嚇，桃檢19日依恐嚇罪嫌起訴蔡女。

檢警調查，35歲的蔡姓女子去年9月23日凌晨零時許，在中壢租屋處與余姓女友大聲爭吵，余女負氣地從2樓租屋上到8樓，將蔡女手機與皮包等物全部丟到馬路上，正好經過此地的劉姓婦人發現地上的手機與皮包，因昏暗看不見是誰遺失物品，劉婦撿拾物品帶回家，不久，劉婦在葉姓女室友陪同下回到原地等待失主認領。



蔡、余2女後來下樓尋找手機與皮包，見劉婦手中有皮包與手機，不但未感激反而出口質疑劉婦為何要撿拾別人的東西？雙方因而發生口角；劉、葉2女想確認蔡的身分是否為手機與皮包主人，蔡女一氣返回租屋處拿菜刀對劉、葉2女揮舞威嚇，嚇得劉婦跌坐在地上驚恐不已，案經路人報警處理。

檢警偵訊時，蔡女辯稱沒有殺人意圖，也不認識劉、葉2女，只是想嚇嚇她們，要她們把東西物歸原主，桃園地檢署今依恐嚇罪嫌將蔡女起訴。