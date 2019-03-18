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1萬2砍到3000還沒人要　陸產手機賣的有夠慘

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▲▼ 國美K1手機。（圖／翻攝自國美商城）

▲ 國美K1手機。（圖／翻攝自國美商城）

財經中心／綜合報導

智慧型手機現已成為人們手中的標配，市場的爆炸性增長讓許多大陸企業紛紛跨足手機製造，但跨界做手機的風險卻也非常高，除了格力跨界做手機失敗之外，另一個企業「國美」也在此跌了一跤，就算將手機售價從從原先的2699元（人民幣，下同）降價到了現在的699元，依舊乏人問津。

綜合陸媒報導，國美做了一款K1手機，這款手機搭載了Type-c接口，且還支援虹膜辨識與隱藏式指紋辨識，更配備800萬+1600萬畫素的鏡頭；螢幕方面則搭載了5.2吋、解析度1080p的螢幕。

另外，這款手機外觀造型也很漂亮，採用全金屬一體式的機身設計，甚至還獲得了德國IF產品設計獎，能夠拿到這個獎項足以證明它並不難看。

按照手機規格，可以看出國美在此款手機配置上並不馬虎，但主要讓用戶望之卻步的則是它的處理器，K1手機搭載聯發科的P20處理器，整體跑分只拿到5萬6000多分；而且國美也並未在系統方面做很深入的調整校正。

K1手機在2017年上市，4GB+64GB這樣的內存設置售價為2699元（約12,411元台幣），發售一個多月之後，才賣出了54台，銷量十分慘淡，就算售價降到了現在的699元（約3,214元台幣），依舊無法吸引人潮購買，淪為最慘的大陸品牌手機。

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關鍵字：手機,大陸,國美

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