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社會 社會焦點 保障人權

路倒「長髮女」下身光溜溜　女警靠近一看超尷尬...是男的

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地方中心／高雄報導

高雄市新興區中正四路上一間飯店前，19日凌晨有人倒臥在人行道上一動也不動，警方獲報後隨即趕赴現場，遠遠一瞧還以為該名長髮飄逸的路倒民眾為女性，走近後才發現，這名側臥在地上還光著屁股的是一名喝得爛醉的男子，警方蹲下將他搖醒，發現男子頭部有一道撕裂傷，一旁地上還乾掉的血跡，趕緊通報救護人員到場處理，事後醉漢經簡單包紮後，婉拒送醫自行離開。

▲▼高雄,醉男,露鳥,長髮飄逸。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼醉男倒臥路邊，警方獲報到場時發現，他下半身光溜溜，頭部還有傷。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

▲▼高雄,醉男,露鳥,長髮飄逸。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市警方19日凌晨3時40分許，接獲中正四路上一間飯店業者通報，表示有人喝醉路倒。警方到場後發現，一名長髮飄逸的男子屈膝側臥在人行道上，屁股光溜溜的，一雙黑色襪子及橘色運動鞋則散落在他身旁，膝蓋及臉部還有擦傷，地上則有乾掉的血跡。

▲▼高雄,醉男,露鳥,長髮飄逸。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼高雄,醉男,露鳥,長髮飄逸。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方隨即通報救護人員到場處理，女警員則蹲下狂拍醉漢的手臂，直喊「起來了，你睡在路邊耶」，但他始終沒有反應，直到男警員趨前才睜開雙眼。此時，醉漢漸漸轉醒，應警員要求坐起身要將長褲穿上，但他滿身酒氣，動作遲緩，過程中還不慎露鳥，讓一旁的女警員相當尷尬，只好轉為招呼到場支援的救護車。

面對警方建議將他送醫治療，醉男則口齒不清的回應「不用」，婉拒警方好意，僅在救護人員協助包紮後，自行緩步離開現場。

▲▼高雄,醉男,露鳥,長髮飄逸。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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關鍵字：高雄,醉漢,露鳥,路倒

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