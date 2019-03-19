糊塗父母半夜吃宵夜　7歲童睡醒找父母被反鎖屋外

▲桃園市警局中壢分局凌晨2點發現詹姓男童在騎樓下逗留，暖警擔心男童安全帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區1名7歲詹姓男童，今凌晨2時許被發現獨自在騎樓逗留，中壢分局員警到場，詹童說，睡到一半醒來發現父母不在，下樓查看不小心把自己反鎖門外，心想父母等等就會回來；員警暫時將詹童帶回派出所安置，經連繫後詹童父母趕來認領，還說哄小孩入睡後才外出吃消夜，沒想到小孩卻突然醒來，感謝警方熱心照顧。

中壢分局普仁派出所今凌晨2時接獲報案，有一男童坐在中山東路某段騎樓機車上，四周都沒大人陪伴，需警方協助；員警龍又豪、胡光昱2人抵達現場，根據報案人詢問詹童。

▲桃園市警局中壢分局凌晨2點在中壢區發現詹姓男童在騎樓下逗留，經了解後才知道父母外出，暖警幫忙照顧男童直至父母出面領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

詹童說，因睡到半夜睡醒發現父母不在，想出去家門外查看，因風大不小心讓大門關上，他沒有帶鑰匙只好在騎樓等候，員警詢問詹童是否記得父母手機號碼，詹童只記得媽媽機車牌號，但經過查訪車牌登記人為詹童叔叔但未接電話，只好在騎樓張貼告示，並將詹童帶回派出所。

半小時後，詹童父母急忙進入普仁派出所認領兒子，詹童父母說，晚上哄小孩入睡後出門吃宵夜，回家後卻發現兒子不在床上，急忙下看到員警張貼告示，趕緊到派出所，感謝警方協助，讓詹童平安無事。

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