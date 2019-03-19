正妹傳LINE用點數換「一日女友」　癡男「蝌蚪衝腦」差點中計

▲員警花了一番功夫，才成功阻止謝男遭詐騙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

老套詐騙手法竟然還是有人會上當？苗栗縣一名謝姓男子（30歲），在通訊軟體ＬＩＮＥ上面，認識了一位叫「小ㄚ」的女子，並不時向謝男發動溫情攻勢，更宣稱只要匯款，願意當「一日女友」；謝男被迷得神魂顛倒，準備到超商購買點數，幸好店員機警察覺有異，立即通報警方，經警員當面苦口婆心勸說，才讓謝男清醒。

竹南警察分局後龍所警員金育煒，16日10時許，接獲萊爾富後龍店來電，稱有位男子疑似遭詐騙準備操作ATM匯款，員警到場後發現謝男已經購買GASH點數3000點，序號拍照給歹徒，並且將要操作ATM再匯款新台幣1000元給對方，經警方苦口婆心勸說後，成功勸阻並協助凍結已購得的點數。

▲幸好店員察覺謝男有異，馬上通報警方，成功阻止了一場詐騙陷阱。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南警察分局呼籲「假援交」詐騙手法通常都使用美女照片為頭像，透過網路貼文留言等管道散布援交訊息，等被害人上鉤後就謊稱擔心警察查緝，要求被害人購買遊戲點數、轉帳匯款或以超商代碼繳費等方式驗證身分或提供保證金，若被害人不從，甚至會打著黑道幫派名義恐嚇被害人，指責其戲弄小姐、看不起兄弟等，表示已掌握被害人個資，若不繼續交付財物，就要讓被害人身敗名裂或對其家人不利，民眾切勿聽信陌生網友片面之詞，輕易匯款或以購買遊戲點數、超商代繳等方式交付財物，以免落入桃色陷阱。