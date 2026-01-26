26歲女車手「良心發現」自首配合警釣魚　收水姐被逮搜出毒品

▲詐騙集團一名女車手「良心不安」自首，宜蘭警方救回被害人50萬血汗錢（上圖），並逮獲47歲李姓「收水姐」（下圖）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一名詐騙集團26歲女車手，在第三次詐騙面交之前，因發覺任職之工作有異後「良心不安」而自首，也助警方成功救回被害人50萬元血汗錢，並逮獲47歲李姓「收水姊」。宜蘭縣警局新任局長陳金城今（26）日親自說明這起案件，並表示將聯手檢方及金融機構等單位，持續強力打擊詐騙犯罪。

警方指出，詐騙集團自去（2025）年10月起，於社群網站刊登假投資廣告，誘使宜蘭一名被害人加入通訊軟體，並假借投資名義，致被害人陷於錯誤，同意交付50萬元作為投資款項，並約定面交。

屏東26歲尤姓女子因徵才廣告加入該詐騙集團，擔任車手角色。她曾執行過兩次面交任務，之後在去（2025）年11月3日接獲通知後連夜北上，準備隔天在宜蘭進行第三次詐騙行動。然而，尤女在抵達宜蘭後，發覺任職之工作有異，突然良心不安，主動向宜蘭警分局自首。

警方隨後陪同她與攜款50萬元的被害人碰面，並配合辦案向詐騙集團回報已取得款項。當47歲李姓的女收水手現身取款時，埋伏的警員迅速逮捕她，並在其身上搜出毒品，移送法辦。

警方提醒，寒假期間詐騙集團常透過「高薪打工」吸引學生擔任車手或出借帳戶，呼籲民眾不要因貪圖高額報酬而觸法。若有疑問可撥打165反詐騙專線或向警方查證。

根據警政署最新數據，宜蘭縣去年詐騙案件數達2948件，財損金額高達13億7882萬元。雖然案件數及財損金額較前一年分別下降22.81％及20.65％，但宜蘭地檢署仍持續推動防詐教育，3月將啟動「蘭陽識詐宣講團」種子講師培訓課程，即日起開放報名，號召各界加入防詐宣講行列。