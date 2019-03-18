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2年來N次被網購冒名賣千元包　萬豐國小怒澄清「詐騙又來了」

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不肖網購者冒名萬豐國小賣包包（圖／萬豐國小導師雅耿鐵木授權提供）

▲不肖購物網站盜用萬豐國小名義賣包包。（圖／萬豐國小導師雅耿鐵木授權提供）

 記者洪菱鞠／台北報導

購物網站冒用名義賣包包，讓學校不堪其擾！南投縣仁愛鄉萬豐國小曾於2011～2016年期間推動手工皮革包義賣，當時還有媒體報導，但活動2年前就已結束，卻有不肖網購業者一再盜用新聞片段，打著幫小朋友籌畢業旅行基金的名義販售一個1080元的皮製包包，校方除了報警、臉書檢舉，老師也極力發文澄清提醒大眾誤信上當，沉重的寫下「不要濫用偏鄉學子，這對真正需要募資的學校會造成困擾，以後誰敢相信呢？」

為了幫學生籌畢業旅行經費，萬豐國小曾透過皮革教學課程，5年級開始教學生有關皮革製品的技巧，6年級嘗試製作出一個包包，之後就在學校網站公告義賣，但因數量有限，最多不超過20個，因此只能採限量限購方式讓愛心人士認購，而這樣的教學除了讓孩子們能學習一項技能，更重要的是，能夠用自己的力量賺取費用圓夢順利參加畢旅。

請繼續往下閱讀...

不肖網購者冒名萬豐國小賣包包（圖／萬豐國小導師雅耿鐵木授權提供）

▲萬豐國小過去確實有發起義賣手工皮革包，但僅在學校網站上公告，並沒有跟任何廠商合作，且活動已於2年前結束，不肖網購業者卻不斷拿此事做詐騙宣傳。 （圖／萬豐國小導師雅耿鐵木授權提供）

不過現在有錢也買不到學生用心手作的皮革包，因為學校義賣活動2年前早已結束，但一家「Twimoda Store」購物網站卻以此作為自家商品宣傳，標題打上「為孩子助力夢想」，穿插多年前媒體報導萬豐國小的新聞片段，在內文中寫著「南投國小畢業生手工製作，希望通過自己的能力賺取畢業旅行的費用，為了幫助孩子實現夢想，現將純手工製作的皮包全部5折出售！還剩最後42個！」，企圖誤導民眾相信下單購買。

萬豐國小名義被盜用不是第一次，早在2年前就有購物網站利用此事來詐騙販售，校方發現後也立即報警處理、新聞澄清，同時發聲明提醒民眾誤信避免受騙，但詐騙頁面每隔一段時間就會再出現，最近又悄悄冒出來，這次萬豐國小趕緊在臉書粉絲團發文「詐騙來了」，不但很重要的連說3次，也再次重申「沒有再賣包包，現在不賣以後也絕不會賣，請不要被這無良的廠商給騙了，盜取善心人士的愛心來獲利的人，真的相當的可惡～～」。

萬豐國小畢業班導師雅耿鐵木也寫下文章鄭重說明，「本屆萬豐國小原鄉偏鄉學校沒有任何皮革包義賣籌畢業旅行基金的活動...但卻一直被有心人士拿來做文章詐騙....」，她提到學生確實想參加畢旅，而他們也完成了2天1夜的獅子王舞臺劇之旅，但費用一部分是由家長支出、一部分來自孩子的存款，學校沒有對外募資，「這些被盜用片段的孩子們都已成年了..有的都已成家了....拜託...不要濫用偏鄉學子，這對真正需要募資的學校會造成困擾，以後誰敢相信呢？」，除了聲明表示「我們沒有，也不需要募資畢業旅行經費」，也提到「您的分享可以少一個愛心被濫用。」

不肖網購者冒名萬豐國小賣包包（圖／萬豐國小導師雅耿鐵木授權提供）

▲萬豐國小老師在臉書上與網購業者私訊，最後都被對方封鎖。（圖／萬豐國小導師雅耿鐵木授權提供）

▲為避免有人上當受騙，萬豐國小導師雅耿鐵木在臉書上發文說明。（圖／萬豐國小導師雅耿鐵木授權提供）

《ETtoday新聞雲》為此致電詢問雅耿鐵木，她表示，現在不僅臉書上出現商品詐騙宣傳，連line也有，校內老師為此故意到購物網站試探，向客服留言說要大量訂購包包，當問到「這是哪一所學校？你知道萬豐在哪裡嗎？」，對方就不再回答並封鎖他們，由於網站上沒有任何客服電話，都是透過留言或私訊方式接觸，而從回話方式來看，不太像是台灣人。

雅耿鐵木提到，雖然有備案，但後來查出對方IP位址設在國外且一直變換，所以沒辦法查，只是當詐騙網頁又再出現時，就有民眾打電話到學校詢問，甚至有人問「我已經訂購了，怎麼辦」，學校方面除了澄清說明，其實也無能為力，感到相當困擾，對孩子來說也不公平；這次一看到詐騙又出現後，除了立即在網路上發文分享這是假訊息，後續校長已著手處理，也提醒大眾不要被騙。

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關鍵字：萬豐國小,手工皮革,詐騙,購物網站,包包,公益義賣

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