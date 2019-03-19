連老師都被騙…知名女主播胞弟吸金2億　恐怖詐財手法曝光

▲主播弟弟李乙鑛涉詐欺，受害人多達20多名，吸金2億。（圖／被害人許先生提供）

突發中心／台北報導

電視台知名女主播的弟弟李乙鑛遭多名投資人指控，稱他謊稱與融資公司合作經營原車融資業務，投資人可從中獲取每個月3%到5%的利潤，藉此吸引了20多名投資人投入超過2億元。然而，其中一名高中老師砸下了1300萬元，還有上班族為了投資向親友借了900萬元，但李男卻在2018年開始避不見面，投資人才驚覺受騙提告。李男事後向調查局自首坦承犯案，但卻捲款潛逃出境，台北地檢署認定李男涉犯《銀行法》及詐欺罪，已對他發佈通緝。

受害人許先生出面控訴，他與李男2007年時在一家境外資產公司認識，李男離職後在外成立鴻富資產顧問公司，而他也進入該公司擔任業務，但半年後也離職，2人之後變沒有聯繫往來。直到2016年4、5月間，許男在路上偶遇李男，李男向他宣稱自己從事中古汽車買賣，並邀他投資。

許男初期投入了10萬元，到了同年10月，李男邀他擴大投資，稱要與和潤、裕隆、匯豐三大融資公司合作推展原車融資業務，只要他成為金主，而李男在先清償車主原先貸款後，再轉向融資公司申貸原車貸金額的1.5倍，他就可從中獲利每月3%到5%的利潤。

▲一名高中老師遭騙1300萬元，另一名上班族也被騙了900萬元。（圖／被害人許先生提供）

許男聽後不疑有他，陸陸續續又投入了500萬元，甚至還邀請親友一同投資，金額高達4500萬元。起初李男都有確實每月給付3%到5%利潤，直到2017年9月間，李男說公司業務越來越大，還虛構一名三大融資公司的處長，稱若沒完全吃下約定的客戶貸款，利潤就會撥不下來，因此要求投資人增資。

許男一直增資到了2018年3月間，卻拿不到利潤，而李男也拒絕退還本金，他開始向其他投資人聯繫，竟發現大家遭遇都一樣，最後找上李家，才知道李男所稱的投資，根本是龐氏詐騙手法。

投資人提告後，李男自行前往調查局投案，坦承招攬投資全是話術，且還簽下本票表示有意清償債務，但事後他開始卻避不見面，檢方陸續接獲被害人報案，發現至少有20多人受害。經追查後，發現李男名下無任何財產，且已潛逃出境，目前已對他發佈通緝。

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