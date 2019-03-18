Telegram因Facebook全球大當機獲益！爆增300萬新用戶

▲通訊軟體Telegram。（圖／翻攝Telegram官網）

科技中心／綜合報導

Facebook在上週歷經全球大當機，除了本身服務出現故障外，旗下的Instagram、Messenger 和 WhatsApp 等應用程式也出現無法使用的狀況，對全球用戶造成相當大的困擾。但也有人因此而受惠，據外媒報導，通訊軟體Telegram就在短短24小時內增加了300萬名新用戶。

據外媒《TechCrunch》報導，Telegram的創辦人Pavel Durov在其個人的Telegram頻道中表示，在Facebook全球大當機的那一天，Telegram在短短24小時內新增了300萬名新用戶。他向這些新用戶表示，「歡迎這300萬位新用戶的加入，Telegram有真正的隱私和無限空間。」

Pavel Durov本人並沒有為Telegram註冊人數飆高提出解釋，但一位Telegram公關向《TechCrunch》證實，Telegram註冊人數飆高可能與Facebook全球大當機有關，「大當機總會幫助我們吸引新用戶。」但該應用程式最主要的用戶成長仍是來自於「用戶對Facebook日漸濫用權力的行為」。

Telegram在2013年由杜洛夫兄弟啟用，是一款跨平台的即時通訊軟體。雖然該應用程式在俄羅斯、中國大陸和伊朗因為拒絕向政府提交用戶訊息和加密金鑰而被封殺，但該公司宣稱，去年每月Telegram的活躍用戶仍高達2億。但Telegram也不是完全沒問題，該公司去年秋天也曾出現當機數小時的狀況，影響了中東、非洲和歐洲地區的用戶。