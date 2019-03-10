馬里蘭大學陸生遭控集體作弊　美教授：你們都是靠作弊來美國的！

▲美國馬里蘭大學一景。（圖／翻攝自Facebook／University of Maryland）

大陸中心／綜合報導

美國最著名的幾所公立大學中，馬里蘭大學（University of Maryland）爆出一起陸生遭控集體作弊事件，起因是商學院會計系講師Weber向學校控告，有多名陸生在課程中集體作弊。經過校方調查後，只有一位學生坦承作弊行為，剩下大多數則堅決否認，最後調查結果顯示，無法證明作弊行為，因此取消指控。

位於馬里蘭州的馬里蘭大學有著「公立常春藤」之稱，是美國最著名的公立研究型大學之一，創建於1856年；知名校友包括Google公司創始人之一Sergey Brin、美國NBA聯盟的前職業籃球運動員Tom McMillen以及李慶安。馬英九也曾擔任過馬里蘭大學法學院研究顧問。

▲對陸生提出作弊指控的商學院會計系講師David P.Weber。（圖／環球時報）

根據《環球時報》報導，馬里蘭大學商學院會計系講師David P.Weber指出，「你們（陸生）靠作弊才進入馬里蘭大學，但是你選擇了在美國學習，所以只要在美國，我們就不允許你們再那麼做了」，並在起訴書中把所有大陸留學生都扣上「作弊」的帽子。

Weber在起訴書中描述，「所有中國學生都是通過欺騙來到美國和馬里蘭大學」，「你們必須回去，再也不要來美國了」，「你們的簽證將會被吊銷」。

5位陸生被指控作弊後，向學校人權辦公室提出了投訴，認為Weber教授在數週內7次因種族和國家發表歧視性言論。大陸留學生Samantha Wu表示，「我覺得我受到了不公正的對待，因為這件事不是針對作弊學生，是針對中國學生的」。

校方隨後開啟調查，並發布公告指出，「任何學生都不應因其國籍或任何原因而成為目標、被貼標籤或受到歧視」，Weber也被要求停止授課；最終調查結果顯示，不能證明這些中國學生作弊，因此取消了作弊指控。

引爆作弊事件的Weber教授雖然一度被停止授課，隨後也順利復課。但他似乎對於結果有些不滿，仍透過聲明表示，「憂慮校方維持學術誠信時，給予教職員的支持不足，畢竟留學生涉及大量學費」。