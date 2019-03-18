過去5年政府超徵稅收5900億　王鴻薇：一定幫納稅人討公道





▲王鴻薇到信義區松仁路莊敬路拜票。（圖／王鴻薇辦公室提供）

政治中心／綜合報導

爭取國民黨提名參選松山、信義立委的台北市議員王鴻薇在18日表示，過去五年來，政府超額徵收稅收高達5900億元，但是政府卻無視於納稅人辛苦誠實納稅，竟然年年「笑納」，對還稅於民的呼聲無動於衷，若進入立法院，「一定幫納稅人討公道。」

王鴻薇18日深入社區，到信義區松仁路莊敬路「站路口」拜票，一旁有許多選民以喊「加油」或舉起大姆指、鳴喇叭表示支持。王鴻薇說，因為選舉時間被嚴重壓縮，連文宣品面紙都還來不及印好，但會全力衝刺爭取支持。

王鴻薇認為，當各行各業都在求新求變，政治人物也要有新面孔，新思維。早從2014年起政府稅收連續三年超徵一千億元以上，近二年稅收繼續超徵，但卻沒有民代為納稅人爭公道。廣大納稅人辛辛苦苦賺錢，又乖乖的誠實納稅，結果被政府多收了稅金，竟然政府無動於衷。如果今天去商店買東西，商店多收了錢要退費，那為何政府不必？反而把納稅人多繳的稅金去浪費，去政策買票，這是什麼道理？

此外，王鴻薇也表示，她進入立法院要廢除喪權辱國的風電合約，「風電合約讓我們未來20年要付出2兆元，根本是債留子孫。」認為要幫人民把關，就必須廢合約，重新檢討目前錯誤的能源政策。