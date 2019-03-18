　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

過去5年政府超徵稅收5900億　王鴻薇：一定幫納稅人討公道

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王鴻薇到信義區松仁路莊敬路拜票。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲王鴻薇到信義區松仁路莊敬路拜票。（圖／王鴻薇辦公室提供）

政治中心／綜合報導

爭取國民黨提名參選松山、信義立委的台北市議員王鴻薇在18日表示，過去五年來，政府超額徵收稅收高達5900億元，但是政府卻無視於納稅人辛苦誠實納稅，竟然年年「笑納」，對還稅於民的呼聲無動於衷，若進入立法院，「一定幫納稅人討公道。」

王鴻薇18日深入社區，到信義區松仁路莊敬路「站路口」拜票，一旁有許多選民以喊「加油」或舉起大姆指、鳴喇叭表示支持。王鴻薇說，因為選舉時間被嚴重壓縮，連文宣品面紙都還來不及印好，但會全力衝刺爭取支持。

▲▼王鴻薇到信義區松仁路莊敬路拜票。（圖／王鴻薇辦公室提供）

王鴻薇認為，當各行各業都在求新求變，政治人物也要有新面孔，新思維。早從2014年起政府稅收連續三年超徵一千億元以上，近二年稅收繼續超徵，但卻沒有民代為納稅人爭公道。廣大納稅人辛辛苦苦賺錢，又乖乖的誠實納稅，結果被政府多收了稅金，竟然政府無動於衷。如果今天去商店買東西，商店多收了錢要退費，那為何政府不必？反而把納稅人多繳的稅金去浪費，去政策買票，這是什麼道理？

此外，王鴻薇也表示，她進入立法院要廢除喪權辱國的風電合約，「風電合約讓我們未來20年要付出2兆元，根本是債留子孫。」認為要幫人民把關，就必須廢合約，重新檢討目前錯誤的能源政策。

▲▼王鴻薇到信義區松仁路莊敬路拜票。（圖／王鴻薇辦公室提供）

ET快訊
南韓總統文在寅怒宣誓！「賭上警察命運，徹查勝利、張紫妍」
正面對決賴清德！蔡英文宣布本週登記參選：國家正走在正確的道路
大逆轉！一見面還擁抱　失業男沒錢多買機票同赴美「4樓狠扔妻」
正妹懸崖邊擺pose拍「網美照」　下秒慘遭「4公尺巨浪」沖入

關鍵字：王鴻薇,國民黨,立委,財政部,稅收

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜讚賴清德「最後的絕地武士」　網回：蔡英文是尤達比較強

賴清德600字參選聲明　國民黨翻譯：蔡英文輸定了

快訊／蔡英文本週登記參選：「國家正走在正確的道路上」

麻豆輔選引發「中東」大戰　韓國瑜笑：你們看我跟賴清德打就好

過去5年政府超徵稅收5900億　王鴻薇：一定幫納稅人討公道

高嘉瑜曬合照力挺賴清德　「絕地武士」必須出來力挽狂瀾

「跨過魔鬼的誘惑」　王世堅開第一槍：賴清德退出新潮流再選

台中已做好交管　盧秀燕抗議蔡總統沒解決空污決心

「賴神代表民進黨選總統就請牛肉麵」　蔡其昌電話被打爆

賴清德讚「百年一見的奇才」　韓國瑜：我是令狐沖

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

高嘉瑜讚賴清德「最後的絕地武士」　網回：蔡英文是尤達比較強

賴清德600字參選聲明　國民黨翻譯：蔡英文輸定了

快訊／蔡英文本週登記參選：「國家正走在正確的道路上」

麻豆輔選引發「中東」大戰　韓國瑜笑：你們看我跟賴清德打就好

過去5年政府超徵稅收5900億　王鴻薇：一定幫納稅人討公道

高嘉瑜曬合照力挺賴清德　「絕地武士」必須出來力挽狂瀾

「跨過魔鬼的誘惑」　王世堅開第一槍：賴清德退出新潮流再選

台中已做好交管　盧秀燕抗議蔡總統沒解決空污決心

「賴神代表民進黨選總統就請牛肉麵」　蔡其昌電話被打爆

賴清德讚「百年一見的奇才」　韓國瑜：我是令狐沖

空汙嚴重中市府質疑只顧發電不降載　台電：已經盡力

大專棒聯／吳俊杰141球完投飆13K　開南隔2年進冠軍戰

大專棒聯／吳俊杰是頂尖投手　蔡仲南：絕對有資格職棒

直擊／海委會李仲威要求「重罰底拖船」　陳國恩：再遠也要扣回來

西野加奈生日當天閃婚！　老公是「帥哥經紀人」5年前預言成真

胡扯「日式教育」對女兒亂摸　狼父：教她別看不起自己

兒時蒐集癖！懷舊貼紙簿滿是「5566和飛天小女警」　她懷念嘆：時代的眼淚

百憂解退出台灣市場仍有轉圜？健保署：可申請保有「下限價格」

「星海哥」又掛傷號　海沃德進入聯盟腦震盪保護程序

微夢想旅行再出發　松仁扶輪牽手雙園送愛到南投偏鄉

政治熱門新聞

晚上吃什麼？　韓國瑜「搶請郭董..

陸生問當台灣區領導人　柯P：應..

快訊／民進黨總統初選 賴清德將..

快訊／賴清德：台灣不做第二個香..

苗栗縣破產　柯文哲直指做假帳十..

2020清流對韓流　李佳芬：要..

郭董合體韓國瑜　祭「全台最好薪..

買1000萬公斤台灣蔬果　郭台..

韓國瑜合體郭台銘「啃玉米」　反..

王浩宇：前韓粉向我道歉「看清韓..

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

我軍口誤「中國空軍廣播」共機回..

如果講謊話要下台　柯文哲：台北..

賴清德領表選2020　黃國昌爆..

更多熱門

相關新聞

國道「護命緩撞車」曝光！事故1公里外就待命

國道警察從106年至今，就發生了3件員警因公執勤死亡的案件，造成造成4人死亡2人受傷，為了保障第一線員警值勤安全，國到警局研擬108年度委外租用大型貨車加裝緩撞設備共9輛，18日立法內政委員會召集委員林為洲率領委員及內政部次長林慈玲實地考察員警工作狀況，希望建構事故防制機制，以減少員警執勤意外發生。

媒體人提國民黨「勝利方程式」　吳敦義呵呵一笑

直播／補選挫敗韓流退燒？吳敦義《雲端最前線》獨家專訪

地方包圍中央！ 國民黨亮出15縣市長共同聲明挺自經區

國民黨團：民進黨要讓NCC變「髒兮兮」

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

小孩照書養　1歲半童不會走路

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」憲哥開譙

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面