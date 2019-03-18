雲端最前線／補選挫敗韓流退燒？吳敦義《雲端最前線》獨家專訪

新聞節目中心／綜合報導

316四席立委補選結果出爐，國民黨四席只保住一席，金門也直落第三，這次立委補選的挫敗，外界紛紛解讀韓流退燒，面對國民黨2020大選，黨內正因初選機制引發議論，這茶壺裡的風暴，又該如何解決，重返執政。《雲端最前線》18日邀請國民黨黨主席吳敦義與主持人楊文嘉深入分析國民黨2020總統大選佈局以及黨內初選風波爭議。

316立委補選，藍綠戰況激烈，國民黨延續1124勝選氣勢，更引「韓流」衝選情，力拚「綠地變藍天」，但選舉結果出爐，國民黨四席只保一席，金門更直落第三，讓外界懷疑韓流是否退燒？國民黨主席吳敦義17日受訪時表示，不能這麼講。

▲雲端最前線主持人楊文嘉3月18日特別邀訪國民黨黨主席吳敦義。（圖／新聞節目中心製作）



另外，國民黨誓言2020重返執政，吳敦義日前接受廣播節目專訪時指出，8月全代會上將正式提名總統參選人，且不排除徵召，但由於上次「換柱風波」，這次若要徵召會在全代會開會之前決定。

至於2020是否還得靠「韓流」助陣？吳敦義17日受訪時強調：「各種票源都要掌握住，現在只差幾個百分比，每一個力量都要爭取，2020萬分之一徵召韓國瑜的機會一直都沒有改變過。」

值得關注的是，立委補選一役被視為2020前哨戰，國民黨四席卻只保住一席，面對選戰失利，黨內又有初選機制的爭議危機，國民黨主席吳敦義該如何操盤重返執政。《雲端最前線》18日邀請國民黨黨主席吳敦義與主持人楊文嘉深入分析立委補選結果對於國民黨2020總統大選佈局以及黨內初選風波爭議。

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