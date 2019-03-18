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雲端最前線／補選挫敗韓流退燒？吳敦義《雲端最前線》獨家專訪

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新聞節目中心／綜合報導

316四席立委補選結果出爐，國民黨四席只保住一席，金門也直落第三，這次立委補選的挫敗，外界紛紛解讀韓流退燒，面對國民黨2020大選，黨內正因初選機制引發議論，這茶壺裡的風暴，又該如何解決，重返執政。《雲端最前線》18日邀請國民黨黨主席吳敦義與主持人楊文嘉深入分析國民黨2020總統大選佈局以及黨內初選風波爭議。

316立委補選，藍綠戰況激烈，國民黨延續1124勝選氣勢，更引「韓流」衝選情，力拚「綠地變藍天」，但選舉結果出爐，國民黨四席只保一席，金門更直落第三，讓外界懷疑韓流是否退燒？國民黨主席吳敦義17日受訪時表示，不能這麼講。

▲雲端最前線主持人楊文嘉3月18日特別邀訪國民黨黨主席吳敦義。（圖／新聞節目中心製作）

▲雲端最前線主持人楊文嘉3月18日特別邀訪國民黨黨主席吳敦義。（圖／新聞節目中心製作）

另外，國民黨誓言2020重返執政，吳敦義日前接受廣播節目專訪時指出，8月全代會上將正式提名總統參選人，且不排除徵召，但由於上次「換柱風波」，這次若要徵召會在全代會開會之前決定。

至於2020是否還得靠「韓流」助陣？吳敦義17日受訪時強調：「各種票源都要掌握住，現在只差幾個百分比，每一個力量都要爭取，2020萬分之一徵召韓國瑜的機會一直都沒有改變過。」

值得關注的是，立委補選一役被視為2020前哨戰，國民黨四席卻只保住一席，面對選戰失利，黨內又有初選機制的爭議危機，國民黨主席吳敦義該如何操盤重返執政。《雲端最前線》18日邀請國民黨黨主席吳敦義與主持人楊文嘉深入分析立委補選結果對於國民黨2020總統大選佈局以及黨內初選風波爭議。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,吳敦義,國民黨,2020

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