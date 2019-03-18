專訪／國民黨5人「勝利方程式」？吳敦義呵呵一笑：要評估

▲國民黨主席吳敦義。（圖／翻攝自《雲端最前線》）

記者蔡浩祥／台北報導

2020總統大選腳步進逼，國民黨「勝利方程式」究竟如何，國民黨主席吳敦義18日接受《雲端最前線》節目專訪時呵呵一笑，他僅簡短回應「可行性要經過評估、分析」。

《雲端最前線》節目主持人楊文嘉表示，在一場媒體人餐會上，有人提出國民黨「勝利方程式」，其中包括5位檯面上的國民黨要角，而內容就是讓前立法院長王金平當一屆總統、前新北市長朱立倫掌閣揆、高雄市長韓國瑜任競選總幹事、前總統馬英九任後援總會長、吳敦義則操總盤，擔任國民黨主席。

吳敦義聽完後先是呵呵一笑，他表示，尊重一切看法，國民黨是自由、民主、法治的政黨，但可行性要經評估、分析。

不過，他隨後話鋒一轉也開始批評蔡政府，吳敦義指出，總統蔡英文在2015、2016年曾痛批馬英九、朱立倫，現在執政後，講得話卻變成她的寫照。2000年，蔡英文擔任陸委會主委，面對國民黨立委陳超明質詢時，問及有沒有所謂的「九二共識」，她表示，1992年有個談的過程，我方立場是各自表述「一個中國」，承認了「九二共識」。

不料，蔡英文當總統後，卻不承認「九二共識」的存在，難道是犯了健忘症嗎？吳敦義痛批，蔡英文離人民太遠，沒有能力治國。

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）