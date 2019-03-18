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地方包圍中央！ 國民黨亮出15縣市長共同聲明挺自經區

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▲▼韓國瑜臉書粉絲團直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉絲團）

▲高雄市長韓國瑜提出「自由貿易經濟示範區」，藍綠兩黨爭執不休。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉絲團）

記者蔡浩祥／台北報導

面對高雄市長韓國瑜所提「自由貿易經濟示範區」，藍綠兩黨爭執不休，國民黨立院黨團上午召開記者會，亮出15執政縣市長共同聲明，頗有「地方包圍中央」態勢。

記者會由曾銘宗、費鴻泰、賴士葆主持召開，提出四點主張：一、貨出去、人進來，以高效能行政促使流通便捷，提升台灣競爭力；二、設置產業特區，推動高附加價值之生產，吸引全球人才與國際資金回台。

三、強化國內相關產業與經濟特區之連結，由點到面促進國內產業全面轉型升級；四、融入區域經濟整合，創造更優質營運環境，使台灣產業成為世界經濟貿易體系不可缺少之環節。

▲國民黨立院黨團今召開記者會。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲國民黨立院黨團今召開記者會。（圖／記者蔡浩祥攝）

國民黨立委曾銘宗表示，草案67條內，沒有要開放陸資來台；有關陸資來台部分，則回歸《兩岸人民關係條例》，經濟部會同相關機關審查，要民進黨一起拚經濟。

談及民進黨反對自貿區，國民黨立委費鴻泰痛批，民進黨反對自經區，給台灣的是失望，沒有未來。
國民黨立委賴士葆指出，15縣市長共同聲明，超過台灣三分之二版圖，表態支持自貿區。但，案子都還沒送，今才要提案，明送程序委員會，「還沒送，紅帽子一直扣上來」。

他強調，國民黨拼的是經濟，316四席立委補選，民進黨得票已低空掠過，卻仍以為恐中、仇中牌生效，未來選戰也會繼續打，把台灣引到戰爭邊緣，無疑是為政治、選舉考量。

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關鍵字：自經區,國民黨,縣市長,曾銘宗,費鴻泰,賴士葆

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