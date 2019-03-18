蘇貞昌選後怒飆NCC　國民黨團反擊：民進黨要讓NCC變「髒兮兮」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡浩祥／台北報導

甫結束的316四席立委補選，因「文旦事件」讓民進黨嚇出一身冷汗，迄今餘波盪漾。行政院長蘇貞昌近日怒飆國家通訊傳播委員會（NCC），稱「誰都管它不到，它也什麼都不管」。對此，國民黨立院黨團上午召開記者會，痛批蘇對NCC施壓，是否想政治介入，要民進黨別讓NCC變「髒兮兮」。

這是蘇貞昌罕見對對獨立機關NCC動怒，他表示「誰都管它不到，它也什麼都不管，以至於讓假消息擴散，應該要好好檢討！」

面對蘇貞昌選後究責，NCC副主委翁柏宗回應，相關申訴都正處理中，並非都不管，並稱：「各界的批評我們都會虛心接受」，也會檢討精進相關的程序。

▲國民黨立院黨團上午召開記者會。（圖／記者蔡浩祥攝）

國民黨立委江啟臣指出，言論自由是憲法保障事項，蘇貞昌怒飆NCC是否想撤換主委？撂下重話，是否會構成主委壓力，讓民進黨進一步控管媒體，痛批民進黨莫以政治干預、介入NCC，否則會變成「髒兮兮」。

江啟臣強調，民心才是關鍵，民進黨管得了網域、網址，也可能干預得了NCC，卻控制不了民心。

國民黨立委林奕華則表示，民進黨在四席立委補選保下兩席，蘇貞昌就開始囂張；事實上，有關媒體假新聞、假報導，部會都有相關澄清機制。

她指出，民眾眼睛是雪亮的，會自己判斷，倘若言論不同就盯這些媒體，在沒有相同標準的情況下，不禁讓人懷疑，政府是否在對NCC下指導棋。