　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

國道「護命緩撞車」曝光！事故1公里外潰縮防撞桶帥氣降下

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

國道警察從106年至今，就發生了3件員警因公執勤死亡的案件，造成造成4人死亡2人受傷，為了保障第一線員警值勤安全，國到警局研擬108年度委外租用大型貨車加裝緩撞設備共9輛，18日立法內政委員會召集委員林為洲率領委員及內政部次長林慈玲實地考察員警工作狀況，希望建構事故防制機制，以減少員警執勤意外發生。

▲▼立委視察國道警局新添購的緩撞車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲立委視察國道警局新添購的緩撞車。（圖／記者陳豐德翻攝）

國道警方統計106年至今，已發生員警事故3件，造成4人死亡2人受傷，員警在高速公路上執勤，往來車速快，遇突發狀況，無時間躲避，隨時面臨死亡威脅，而死亡與受傷，僅一線之隔。

為提升員警執勤安全，國道警局已研擬108年度委外租用大型貨車加裝緩撞設備共9輛，並預計配置9個外勤大隊使用，相關經費正爭取行政院動支第二預備金；而此次最新曝光的緩撞車，在事故1公里處就可將「防撞潰縮桶」從車上降下，到達事故點即可開始警戒，保護值勤員警的生命安全。

18日委員們實際視察國道警局交通事故處理、緩撞車及電動升降桿LED輔助警示燈等執勤安全裝備使用情形，肯定國道警局添購新式爆閃燈及警示燈設備強化員警執勤安全之努力。於視察結束後參加座談會，會中各位委員對於國道警局同仁執勤危險性均表達重視，執勤員警安全絕對比領撫卹金重要。

林為洲委員於座談會中表示，明年度請警政署應仔細評估在經費許可下未來是否要購置或是委外租用，及與高速公路局事故處理小組合作機制以共同維護員警執勤安全。國道警局今年會先以試辦方式進行全面評估緩撞車執行情形，透過高速公路交通事故熱點分析研究配置緩撞車位置，希望利用最少的預算，提升員警執勤的安全。

▼立委林為洲等人到場視察。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼立委視察國道警局新添購的緩撞車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼新曝光的緩撞車共9輛，預計配置給9個外勤大隊使用。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼立委視察國道警局新添購的緩撞車。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
南韓總統文在寅怒宣誓！「賭上警察命運，徹查勝利、張紫妍」
正面對決賴清德！蔡英文宣布本週登記參選：國家正走在正確的道路
大逆轉！一見面還擁抱　失業男沒錢多買機票同赴美「4樓狠扔妻」
正妹懸崖邊擺pose拍「網美照」　下秒慘遭「4公尺巨浪」沖入

關鍵字：國道,緩撞車,防撞,立委

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃機公主抱墜樓真相曝／遭夫狠從4樓丟下　母：女兒活動力很強已清醒

Gogoro停一天多10元！車主怒批：7天少一個便當　業者喊冤

19歲酒店小姐找經紀人練酒量　喝完進摩鐵...她淚控遭性侵

誤信「網紅書」小孩照書養！1歲半童不會走路　患「佝僂症」一摔就骨折

五股快速道路匝道口停車輕生　女墜橋倒臥路面送醫亡

影／賴清德投入2020大選 　韓國瑜驚訝：真的嗎？

賴清德登記2020總統初選　陳其邁談「清邁配」：沒有任何想法！

直擊／海委會李仲威要求「重罰底拖船」　陳國恩：再遠也要扣回來

胡扯「日式教育」對女兒亂摸　狼父：教她別看不起自己

國道「護命緩撞車」曝光！事故1公里外潰縮防撞桶帥氣降下

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

直擊／海委會李仲威要求「重罰底拖船」　陳國恩：再遠也要扣回來

胡扯「日式教育」對女兒亂摸　狼父：教她別看不起自己

國道「護命緩撞車」曝光！事故1公里外潰縮防撞桶帥氣降下

婆婆掌摑踹肚！少媳怒喊「你踹我幹嘛」　網群憤：鄉民正義該出動了！

大逆轉／沒錢多買機票！失業男阻妻同赴美　抓狂緊跟「4樓狠扔」

別靠近！板橋捷運工地挖出「未爆彈」　防爆小組趕赴現場處置

影／油門當煞車踩！彰化轎車暴衝釀5車連撞　 2騎士倒地哀號

LINE遙控司機到超商取貨　白牌車司機淪詐騙收簿手

丟妻男涉殺妻未遂輕傷拒出院　4警強拖上警車偵訊

南投爺爺穿越馬路遭重機騎士撞飛身亡　親友目睹愣住嚇壞

大專棒聯／大物投手來了　吳俊杰再挑戰中職拚高順位

美媒揭FAA縱容波音「自己安檢」737 MAX　衣航空難黑盒子初判　

空汙嚴重中市府質疑只顧發電不降載　台電：已經盡力

大專棒聯／吳俊杰141球完投飆13K　開南隔2年進冠軍戰

大專棒聯／吳俊杰是頂尖投手　蔡仲南：絕對有資格職棒

直擊／海委會李仲威要求「重罰底拖船」　陳國恩：再遠也要扣回來

西野加奈生日當天閃婚！　老公是「帥哥經紀人」5年前預言成真

胡扯「日式教育」對女兒亂摸　狼父：教她別看不起自己

兒時蒐集癖！懷舊貼紙簿滿是「5566和飛天小女警」　她懷念嘆：時代的眼淚

百憂解退出台灣市場仍有轉圜？健保署：可申請保有「下限價格」

社會熱門新聞

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美..

小孩照書養　1歲半童不會走路

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞..

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森..

正妹脫光求復合　男：她想性侵我

即／遭4警押上警車！桃機狠夫喊..

桃機女大叫2聲4樓摔落！30秒..

快訊／桃機深夜驚傳1男1女4F..

桃機墜樓現場還原！狠夫4度扔妻..

即／三重女子7樓頂躍下命危　路..

沒錢多買機票！男阻妻同赴美　抓..

隔壁帥男熟睡只穿內褲　服務員直..

Gogoro停車一天多10元　..

更多熱門

相關新聞

王鴻薇：一定幫納稅人討公道

爭取國民黨提名參選松山、信義立委的台北市議員王鴻薇在18日表示，過去五年來，政府超額徵收稅收高達5900億元，但是政府卻無視於納稅人辛苦誠實納稅，竟然年年「笑納」，對還稅於民的呼聲無動於衷，若進入立法院，「一定幫納稅人討公道。」

黨內初選自相殘殺　陳學聖：讓出中立選區

高公局將測試「交通錐預警系統」

我打的很光榮！謝龍介將幫全省農漁民

評／「韓流」破功？國民黨2020...

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

小孩照書養　1歲半童不會走路

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

Kiwebaby林進婚紗照曝光！

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面