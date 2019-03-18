國道「護命緩撞車」曝光！事故1公里外潰縮防撞桶帥氣降下

記者陳豐德／新北報導

國道警察從106年至今，就發生了3件員警因公執勤死亡的案件，造成造成4人死亡2人受傷，為了保障第一線員警值勤安全，國到警局研擬108年度委外租用大型貨車加裝緩撞設備共9輛，18日立法內政委員會召集委員林為洲率領委員及內政部次長林慈玲實地考察員警工作狀況，希望建構事故防制機制，以減少員警執勤意外發生。

▲立委視察國道警局新添購的緩撞車。（圖／記者陳豐德翻攝）

國道警方統計106年至今，已發生員警事故3件，造成4人死亡2人受傷，員警在高速公路上執勤，往來車速快，遇突發狀況，無時間躲避，隨時面臨死亡威脅，而死亡與受傷，僅一線之隔。

為提升員警執勤安全，國道警局已研擬108年度委外租用大型貨車加裝緩撞設備共9輛，並預計配置9個外勤大隊使用，相關經費正爭取行政院動支第二預備金；而此次最新曝光的緩撞車，在事故1公里處就可將「防撞潰縮桶」從車上降下，到達事故點即可開始警戒，保護值勤員警的生命安全。

18日委員們實際視察國道警局交通事故處理、緩撞車及電動升降桿LED輔助警示燈等執勤安全裝備使用情形，肯定國道警局添購新式爆閃燈及警示燈設備強化員警執勤安全之努力。於視察結束後參加座談會，會中各位委員對於國道警局同仁執勤危險性均表達重視，執勤員警安全絕對比領撫卹金重要。

林為洲委員於座談會中表示，明年度請警政署應仔細評估在經費許可下未來是否要購置或是委外租用，及與高速公路局事故處理小組合作機制以共同維護員警執勤安全。國道警局今年會先以試辦方式進行全面評估緩撞車執行情形，透過高速公路交通事故熱點分析研究配置緩撞車位置，希望利用最少的預算，提升員警執勤的安全。

▼立委林為洲等人到場視察。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼新曝光的緩撞車共9輛，預計配置給9個外勤大隊使用。（圖／記者陳豐德翻攝）

