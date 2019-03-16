台灣精微寫實藝術大展　奇美博物館推出「30元看特展」優惠

▲奇美博物館邀請美術史學者蕭瓊瑞教授擔任策展人，推出《奇麗之美－台灣精微寫實藝術大展》，精選百件繪畫及雕塑作品，呈現台灣百年寫實藝術的發展樣貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

是照片還是畫作？藝術家不著痕跡的功力，堆疊出比真實更真切的視覺體驗，從人物、靜物、風景到夢境，一幅幅令人驚豔的高水準作品，全都出自於台灣藝術家之手！

為慶祝「奇美藝術獎」30年，奇美博物館邀請美術史學者蕭瓊瑞教授擔任策展人，推出《奇麗之美－台灣精微寫實藝術大展》，精選百件繪畫及雕塑作品，呈現台灣百年寫實藝術的發展樣貌，展覽期間3月17至6月11日同步推出「30元看特展」的歡慶優惠，歡迎民眾用最直觀的方式，輕鬆感受作品帶來的震撼！

奇美集團在創辦人許文龍的帶領下，多年來推廣藝術文化不遺餘力。除了打造奇美博物館、引進西洋藝術與全民共享之外，對本土藝術的發展與重視，早從30多年前即默默耕耘。由奇美文化基金會主辦的「奇美藝術獎」今年邁入第31屆，多年來秉持「培育藝術人才」的宗旨，以獎助金實質幫助美術、音樂類學生，讓許多優秀學子免於經濟壓力，在藝術之路上盡情揮灑。該獎累積至今，總共獎助了317人次，發出約1億1千多萬元獎助金，為台灣培育出許多在藝文領域上有著卓越成就的青年才俊。

回溯1989年奇美藝術獎成立之初，正值台灣抽象風潮興盛之際，但該獎並無追隨流行，而是以許文龍創辦人「看得懂的藝術」為理念，為臺灣寫實藝術開啟一道長遠之徑。30年累積下來，展現多元風貌與無限潛力，亦建構臺灣近現代美術發展的一個重要面向。去年5月，奇美藝術獎30屆得主全數出爐，奇美文化基金會希望規劃一場成果展覽，與社會大眾分享，因而委託奇美博物館辦理，《奇麗之美》特展於焉誕生。

為了呈現奇美藝術獎30年成果，奇美博物館特別邀請台灣美術史學者蕭瓊瑞教授擔任策展人，蕭教授經整理、爬梳後，自創「精微寫實」一詞，作為對「奇美藝術獎」30年主要風格的歸納。所謂的「精微寫實」，是指奠基於西方「照相寫實」或「超寫實」技法所出發的一種創作思維，創作者以不見筆觸、不著痕跡的精密細緻手法，讓人一看就能掌握作品物件的細節與觸感，因此，是最容易取得觀眾直觀認同與親切接納的類型。

本次選取的作品年代範疇，除了奇美藝術獎涵蓋的部分，也精選在此之前的精微寫實代表之作，雕刻以黃土水為先驅，繪畫以1960年代中期李梅樹的人物畫為先導，完整展現台灣精微寫實藝術的百年發展樣貌。