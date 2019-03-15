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搖出來的台灣之光！　網推「制霸香港」的人氣手搖飲

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▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲台灣手搖飲深受各國民眾喜愛。（圖／ETtoday資料照、店家粉絲團）

網搜中心／綜合報導

台灣人超愛喝手搖飲，近年來深受各國民眾喜愛，對台灣頗有好感的香港人也對手搖飲無法自拔，今天DailyView網路溫度計根據香港網路大數據做個調查，到底哪些手搖飲最得香港人的心呢？

▲▼ 貢茶 。（圖／業者提供）

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No.5 貢茶
貢茶是最早進入香港市場的台灣手搖飲之一，為了因應香港口味，也在茶飲上做了改良，濃厚的茶味更接近港式奶茶風格。不止在香港成為了老牌台茶店，在中國也成了大街小巷都看得到的熱門飲品。

▲一芳水果茶。(圖／一芳提供)

No.4 一芳
台灣水果深受外國人喜愛！一芳打著百分之百台灣水果製作的名號，加上滿滿小清新風而聞名，招牌水果茶擁有清新果香超熱銷，比起甜膩的珍奶，水果茶一樣收服你！

▲▼幸福堂。（圖／翻攝自幸福堂 蛋糕菓子燒 黑糖珍珠牛奶專賣店臉書專頁）

No.3 幸福堂
來到幸福堂，喝杯黑糖珍珠鮮奶，再來抽個幸運籤詩，保證讓你幸福感滿滿！新竹城隍廟發跡的幸福堂，除了好喝的黑糖珍珠鮮奶，最特別的就是買完還能來抽一首幸福籤詩唷！

▲▼日賣1700杯！一中街「黑糖波霸」初三爆排2小時　桃園客南下來喝。（圖／翻攝老虎堂黑糖專賣店臉書）

No.2 老虎堂
手炒黑糖漂亮的色澤，融入潔白鮮奶，華麗紋路就好像老虎的斑紋一樣，這也就是老虎堂的命名由來。不僅如此，老虎堂的黑糖配方是融合了四到五種黑糖而來，加上時尚又華麗的品牌形象，在OL社群中夯到不行啊！

天仁茗茶點餐有密技　店員寫下「懶人包」...點這些會被笑！（圖／翻攝天仁茗茶找茶粉絲團）

No.1 天仁茗茶
天仁茗茶專注於茶葉近五十年，近年來賣起手搖飲，濃郁獨特的台灣茶葉加上牛奶、珍珠，就是令人懷念台灣珍奶！香港的天仁茗茶更跟誠品書店合作，讓許多人專程來一趟，就是為了體驗台灣風情呢！

ET快訊
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關鍵字：網友,香港,台灣,手搖飲

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