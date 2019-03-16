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男友恐慌症發作遭輾斃！修復師「縫補碎屍」...女友噴淚：夢裡看見他笑了

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地方中心／台中報導

韓姓男子日前在國道一號因恐慌症發作把車停在路肩，結果期間就遭多輛車輾斃，身體沒有一處完整的；後來在無償修復的安妮詩遺體處理團隊巧手下，恢復7至8成。韓男的陸姓女友16日召開記者會感動表示，「修復完的當晚，男友完整入夢，對我笑說他很好，要我放下，真的非常感謝大家。」

▲▼男友恐慌症發作，國道遭輾斃。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男友恐慌症發作在國道遭輾斃。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

韓姓男子(49歲)因恐慌症發作，2月11日在國道一號路肩欲與鄰座女友換手駕駛，下車後卻遭後方多輛來車連續撞擊、輾壓，造成身首異處慘死。安妮詩遺體處理團隊聽聞此事後，主動聯繫家屬，並在台中崇德殯儀館花了3天動用16個人幫忙遺體修復，最後分文不取，讓韓家人非常感動。

陸女回憶起親眼見到男友被輾壓，不斷低頭拭淚。她感謝團隊克服困難修復支離破碎的男友，讓男友可以入土為安，也感謝許多人給她的幫助和捐款，以及立法委員沈智慧團隊一直從旁協助，處理善後。

▲▼男友恐慌症發作，國道遭輾斃。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲女友召開記者會感謝大家幫忙。

陸女說，事發時真的手足無措，目前已經有2名車主到案，但至今仍未找到第一輛撞到男友的車輛，希望當天有經過國道1號北上王田至南屯路段184.5公里處的民眾，可以提供行車紀錄器，協助警方早日破案。

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