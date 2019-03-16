「大樹藥局總經理」北宜撞爛租來的小牛！　整台直接報廢

▲北宜小牛撞毀。（圖／記者游芳男翻攝）
地方中心／宜蘭報導
北宜公路16日上午8時許發生一起藍寶堅尼自撞事故，駕駛鄭姓男子疑似因為轉彎操作不當、撞上護欄，所幸沒有造成人員傷亡。據了解，該名駕駛就是大樹連鎖藥局總經理鄭明龍。
警方調查，鄭男開著車外出遊玩，結果在轉彎處沒有算好，就這麼撞上彎道。從畫面中可以看見，這台藍寶堅尼車頭已經嚴重爆裂，板金也脫落，前方沒有一處是完整的，幾乎成了廢鐵，更慘的是這台車還是租來的。
據了解，該輛藍寶堅尼是Huracán RWD Coupè，新車要價1258萬，但經過這麼一撞，車輛殘值恐怕不到600萬元。警方表示，這輛車因為是由鄭男長期租賃，因此他將車拖回台北後將不會維修，將直接報廢。
▲大樹藥局。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）
Huracán RWD Coupè小檔案 資料來源：u-CAR
售價：1258萬
排氣量：5204c.c
引擎型式：V型10汽缸
最大馬力：580 ps／8000 rpm
最大扭力：55.1 kgm／6500 rpm
傳動方式：後輪驅動
變速系統：七速自手排
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