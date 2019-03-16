彰化立委當選人／高考狀元柯呈枋　半工半讀苦民所苦

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第1選區立委補選，曾任彰化縣副縣長柯呈枋，代表國民黨出馬贏得選舉，柯清寒出身，從小一路苦學，以全國高考狀元成績進入公職服務，柯說他一路走來最了解基層需求，所以在鹿和地區提出十大政見，未來希望能苦民所苦，照顧，以促進彰化經濟建設未來發展。

▲316彰化立委補選，柯呈枋代表國民黨贏得選舉。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

柯呈枋是彰化縣伸港鄉人，家境清寒，家中有5個兄弟姊妹，小學就幫柯媽做代工，就讀國高中時，經常都是清晨起床讀書，晚上再幫忙做代工、假日去加油站打工，就讀中興大學社會系2年級時，柯父過世，還當過桿弟、洗碗工等也曾到餐廳、電鍍工廠工作、接家教，負擔家計，就讀中正大學勞工研究所畢業，就以高考第一名成績進入中央政府服務，31歲時受到時任法務部部長陳定南的重視與重用，成為最年輕的科長。

2006年柯呈枋返回彰化縣擔任秘書工作，後再回家鄉彰化縣府歷任計畫處長、勞工處長、彰化縣副縣長、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長，現任台中市政府參事，在公職服務23年行政資歷完整，2014年受到時任彰化縣長卓伯源的支持參與縣長選舉黨內初選，敗給前立委林滄敏，為了參與此次立委補選，向台中市政府請長假，因此卻引來許多反彈議論聲浪。

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【柯呈枋小檔案】

1. 出生：1972年11月30日，46歲

2. 學歷：國立中正大學勞工學系研究所碩士、國立中興大學法商學院（現為國立台北大學）社會系學士、國立台中二中、伸港鄉伸港國中（小）。

3. 經歷：台中市政府參事、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長、彰化縣（副縣長、機要秘書、勞工處長、計畫處長、秘書）、法務部科長等職。