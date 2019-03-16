獨／李濤現身批鄰居演太大！「不幫關說」竟遭控侵占土地養雞

記者郭世賢、陳豐德／新北報導

李濤獨家現身回應！三芝一名郭姓男子指控鄰居李濤占用自己土地多年，甚至還在上面蓋鳥籠、圍雞舍，自己要求李濤拆除「還說我威脅他」，讓郭男向媒體爆料並提告。但李濤獨家接受《ETtoday新聞雲》面訪，他直說對方「演太大！」原本兩人是多年好友，該地也是他同意自己使用的，因為自己不幫忙跟陽管處爭取好處，就拿自己開刀，好去威脅國家公園。

▲李濤現身回應批鄰居演太大，不幫關說竟害得自己無端遭告。（圖／記者郭世賢攝）



郭先生指控，約4年前繼承了過世母親的這塊祖產，但卻發現鄰居李濤在1月初請工人直接在他的土地上建大型鳥籠，在裡面飼養雞、孔雀，甚至還設置地燈、鋪石階，不解為何李濤在陽明山公園範圍內新建土木為何不用申請，自己要求李濤拆除，對方卻毫不理會，氣得向派出所提告侵占跟毀損罪。

李濤受訪時說蓋雞舍、鳥籠那塊土地十多年前就是他的，但那時候郭先生本人帶著我在附近繞，說這邊沒路的話可以自己開路，那塊地因為高低差很大不勘使用，李濤問他「能養雞嗎？」郭先生親口說：「隨便你啦！」郭男也經常去找李濤聊天，每天到工地去也會經過雞舍，他卻遲遲沒有反應侵占問題。

▼鄰居指控李濤侵占、毀損，實際來到現場發現只剩下空空的鳥籠。（圖／突發中心記者攝）



▼原本的雞舍圍欄已經被拆除。（圖／突發中心記者攝）



李濤說自己跟郭男其實交情很好，之前選舉募款他也有幫忙，郭男有時抱怨附近其他住戶，他保持著與人為善的態度，也都與郭男保持著良好互動，甚至他母親去年底過世，李濤說自己還送花慰問，並沒有對不起他。

說對方真的是「演太大了」。李濤說郭男之前要利用他來爭取陽明山國家公園把土地限縮回5公里，如此一來郭男的許多土地就可以繼續使用，他說婉拒郭男，說自己沒辦法出什麼力，不料卻惹怒對方；猜想對方的心態是「我沒有了，就讓大家都不愉快！」就拿自己來開刀，目的就是為了爭取媒體曝光，好去要脅國家公園。

針對郭男指控自己亂鋸樹，李濤則回應是因為颱風的關係，部分的樹需要修剪，並不是如郭男所說的鋸樹蓋鳥籠。「講起來是滿詫異的，但真的是學到一課，不是任何人都可以接觸的！」談到自己被告李濤忍不住搖了搖頭，只能說是交友不慎。

▼雙方土地以左方樹木為界。（圖／突發中心記者攝）



【相關新聞】

控李濤「占地鋸樹蓋鳥籠」鄰居怒告 他駁：10年前對方就答應