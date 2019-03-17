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社會 社會焦點 保障人權

恐怖巧合！這間家樂福1個月有3人跳樓　死者生前都傳這句話給親友

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▲▼家樂福墜樓。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲三重家樂福今晨再度傳出墜樓意外，一名男子從6樓跳下，頭部著地，當場慘死。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

恐怖巧合！新北市一名男子於本月16日早上7點多，自三重家樂福6樓一躍而下，頭部著地，當場慘死，這已經是該量販店從今年2月到現在的第3起意外！上個月11日，一名男子從7樓墜落；本月10日則是一名女子從6樓墜地。3名死者都選擇從逃生梯跳下，且生前會將這句話帶給親友…

警方表示，16日的死者因為投資失敗，他一心尋死，先在家中臥室寫了遺書，放在熟睡中的妻子身旁後，悄悄離開，其妻被警方的電話吵醒，才驚覺丈夫出門，且與她天人永隔，當場泣不成聲，無法接受另一半就這樣走了。

「唉…」警方感嘆說明，近期的3名死者，都是爬上家樂福的逃生梯後，墜地身亡，且3人跳下前，分別用簡訊或遺書向親友說「對不起…好好照顧自己」。警方解釋，該逃生梯是開放式的，原本為員工使用，可以直接通到賣場，現在除了員工之外，一般民眾也可使用，並無管制及上鎖。

資深巡佐表示，或許生命的苦悶及難關讓他們覺得走不下去，但當他們成為遺體了，最痛苦的，還是家人，而且這個痛很可能跟著家屬一輩子。巡佐還說，跳樓的，或許可能真的解脫了，但其他還倖存的（家屬），活得更痛苦了。

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▼上個月11日，一名男子從家樂福7樓逃生梯跳下。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼家樂福墜樓。（圖／記者陳雕文翻攝）

ET快訊
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關鍵字：跳樓,家樂福,三重

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