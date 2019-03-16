快訊／「郭國文應賣得比我更多」　謝龍介敗選：繼續挺農漁民

地方中心／台南報導

台南市因原選區的民進黨立委黃偉哲當選台南市長，該選區須進行補選，第二波立委補選16日登場，選情激烈，此區共有6人角逐，分別是陳筱諭、郭國文（民主進步黨推薦）、楊筱如、謝龍介（中國國民黨推薦）、吳炳輝、徐國棟。謝龍介稍早現身總部，發表敗選感言。

謝龍介說，祝福民進黨，接受選舉結果，仍會為農漁民拚生計，鄉親這麼支持，抹黑什麼王牌都出來了，我們理解民主選舉會經歷這些招數，我們俯仰無愧，結交許多農漁民，要的是拚經濟，我祝福對手、民進黨，但希望他們能夠聽到基層聲音，他們（農、漁民）發出來對經濟成長期待、改善，從這次選舉已經充分展現，「你（郭國文）應該賣得比我更多才對」。

▲▼謝龍介發表敗選感言 。（圖／攝影中心攝）

謝龍介提到，選民投出來的，選舉就是這樣，結果就是接受，我們對每張票寄託，不會離開，會更加倍努力，各位柚農、果農不用擔心，我會繼續幫你們找通路，因為這些通路得來不易，不是因為我，這些通路商是透過我去接觸、去聽到農漁民的渴盼企盼，打通銷路，才願意給訂單，不會因為我落選不給。

謝龍介進一步說，既然多數選民覺得民進黨可以在這邊繼續幫，我們會尊重，並繼續努力，未來會繼續努力、繼續跟他們（農、漁民）交心，已經理解他們的痛苦，就會繼續幫他們做，不一定要有位子才能做，從當議員的時間，我從嘉義到屏東賣出2萬3千噸的鳳梨，希望未來大家再繼續一起來努力吧。

謝龍介老婆則表示，謝龍介並沒有賤賣農民，認真做事的人應鼓勵，不是抹黑，也希望對手選上後不要霸占著位置、不做事，朋友臉書有說好像都有在拉票，都有收到訊息。

▼郭國文、謝龍介。（合成圖／記者林悅翻攝）

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